Эстонский Экспресс
21.12.2023, 15:55

Быть или не быть Горхоллу, история Амида Магеррамова, смерть 15-летней девочки, Рождество в Советской Эстонии. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 
ФОТО: Коллаж

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Как эстонская полиция и американские спецагенты охотились на главаря азербайджанской группировки Амида Магеррамова

  • Почему 15-летняя девочка из Эстонии решила уйти из жизни?

  • Зачем врач-кардиолог переехала из Тарту в Ида-Вирумаа и есть ли безопасные дозы никотина?

  • 85-летняя бабушка 11 внуков трижды пережила рак и до сих пор сама водит машину. В чем ее секрет?

  • Кто и как праздновал Рождество в Советской Эстонии?

  • Обзор самых новых настольных игр для зимних праздников

и многое другое.

Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

Закажите бесплатно следующий номер газеты с доставкой на дом ЗДЕСЬ.

Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайтеЗДЕСЬ.

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