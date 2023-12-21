Быть или не быть Горхоллу, история Амида Магеррамова, смерть 15-летней девочки, Рождество в Советской Эстонии. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Как эстонская полиция и американские спецагенты охотились на главаря азербайджанской группировки Амида Магеррамова
Почему 15-летняя девочка из Эстонии решила уйти из жизни?
Зачем врач-кардиолог переехала из Тарту в Ида-Вирумаа и есть ли безопасные дозы никотина?
85-летняя бабушка 11 внуков трижды пережила рак и до сих пор сама водит машину. В чем ее секрет?
Кто и как праздновал Рождество в Советской Эстонии?
Обзор самых новых настольных игр для зимних праздников
и многое другое.
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Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайтеЗДЕСЬ.