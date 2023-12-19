Есть вероятность, что Кремль полностью запретит в России аборты, неужели власти готовы на это пойти?(24)
Осенью 2023 года российские власти начали масштабную кампанию по ограничению права на аборт. Сразу в пяти регионах - Липецкой, Челябинской и Курской областях, а также в Татарстане и Мордовии - от абортов полностью или частично отказались частные клиники, причем сделали это синхронно и якобы добровольно. То же самое произошло в некоторых аннексированных украинских регионах - в Крыму и Севастополе, пишет Meduza.
Кроме того, в четырех регионах РФ — в Мордовии, а также в Калининградской, Курской и Тверской областях — ввели административную ответственность за „склонение“ к прерыванию беременности. В пояснительных записках авторы законопроектов, в частности, сообщают: „Культ потребительства, агрессивные требования о самореализации, насмешки над семейными ценностями в совокупности с культом секса навязывают женщинам отношение к аборту как к необходимой опции жизни современного человека“.
Регионами дело не ограничилось, обсуждение уже давно перешло на федеральный уровень. В конце ноября вице-спикер Госдумы от „Единой России“ Анна Кузнецова (раньше работала детским омбудсменом; ее биография тесно связана с Русской православной церковью) заявила, что в российском парламенте готовят законопроект, запрещающий аборты в частных клиниках по всей стране. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что власти хотят добиться того, чтобы аборты в России проводили только по медицинским показаниям или в случае „насилия какого-то над женщинами“. При этом она отвергла многочисленные предположения, что аборты могут полностью запретить: „Государство точно не пойдет по [этому] пути“.
По словам источника „Медузы“, близкого к Кремлю, а также собеседника, близкого к руководству Госдумы, российские власти действительно пока не планируют вводить полный запрет абортов. Близкий к администрации президента (АП) РФ источник добавил, что планируются „более мягкие формы“ регулирования (такие как запрет на аборты в частных клиниках): „Аборт будет возможен, но затруднен“. Власти якобы рассчитывают, что эти шаги позволят укрепить „курс на традиционные ценности“ и стимулировать рождаемость (это наивное предположение; „Медуза“ неоднократно рассказывала, что ограничение абортов приводит скорее к обратному эффекту, что доказано научными методами).
Все собеседники „Медузы“, близкие к российской власти, уверены: ограничение права на аборт происходит по инициативе РПЦ и круга „консерваторов“, которые сейчас обладают „влиянием на президента“ (среди них источники называют, например, основателя православного канала „Царьград“ Константина Малофеева).
„Он [Путин] — консерватор сейчас, это реальность. Совсем в пещеры пока уходить не готов, по ощущениям, но в каких-то мерах может следовать [за РПЦ]. Просто более мягким курсом — не запретить аборты, а серьезно их затруднить“, — рассуждает один из собеседников „Медузы“, близких к Кремлю.
Патриарх Кирилл еще в 2022 году призывал запретить аборты в частных клиниках и недавно повторил эту просьбу в обращении в Госдуму. Он также призвал ввести ответственность за „склонение к абортам“ по всей России. Саму процедуру прерывания беременности он считает „издевательством над идеей прав человека“ и „национальным бедствием“.
Путин же в конце ноября 2023-го обратился к влиятельной церковной общественной организации — Всемирному русскому народному собору — с речью, которая демонстрирует все более глубокое его увлечение консервативными идеями. В частности, президент заявил, что многодетность в России должна стать нормой и образом жизни для всех ее народов. Темы абортов он напрямую не коснулся. Однако до этого на заседании Общественной палаты Путин назвал аборты „острой проблемой“ (впрочем, об ограничениях он не говорил).
В администрации президента нет людей, которые решились бы спорить по поводу абортов, — и тоже участвуют в кампании по их ограничению. По словам источников „Медузы“, „рекомендации“ об ограничении абортов в частных клиниках главам российских регионов прислали именно из АП.
Близкий к руководству Госдумы собеседник отдельно отметил: аборты в частных клиниках в первую очередь ограничили в регионах, которые возглавляют выпускники кремлевской „Школы губернаторов“ — например, глава Липецкой области Игорь Артамонов и возглавляющий Челябинскую область Алексей Текслер. „Они быстро чувствуют, какой ветер дует и куда он дует. Сразу козыряют [в ответ на просьбы из АП]“, — подчеркнул источник.
По словам источника, близкого к Кремлю, в АП уверены: большинство россиян не поддерживают идею ограничить право на аборт. Такие же данные якобы показали и закрытые опросы, проведенные по заказу Кремля. Открытая социология частично подтверждает эти выводы. По данным свежего опроса ФОМ, против полного запрета абортов выступают 65% россиян, около 25% уверены, что аборты должны быть разрешены абсолютно во всех ситуациях.
Один из источников „Медузы“, близких к российским властям, отметил, что даже идея запрета абортов в частных клиниках „вызывает отторжение“ — причем и у лояльных власти россиян: „Для них это все ужас и средневековье. Даже чиновницы-медийщицы охуели. Им это не понравилось — и это понятно“.
Сотрудничающий с АП политтехнолог в разговоре с „Медузой“ добавил, что, по его мнению, власти вряд ли пойдут на жесткие общефедеральные ограничения до президентских выборов, назначенных на март 2024 года. „Зачем им [женщинам, поддерживающим Путина] посылать такой сигнал?“ — размышляет он. При этом запреты на региональном уровне возможны, ведь местные власти могут захотеть „встроиться в общеконсервативный тренд“.
По оценке собеседников „Медузы“, близких к российским властям, вероятным выглядит „гибридный вариант“: сделать аборт в частных клиниках будет очень сложно, а в государственных начнут активно практиковать „настойчивое отговаривание от аборта“. Уже сейчас российские гинекологи по инициативе Минздрава РФ ведут „доабортное консультирование“ женщин, одна из заявленных целей которого — „формирование сознания необходимости вынашивания беременности“. Методички, согласно которым врачи должны общаться с беременными женщинами, сейчас тестируют в нескольких пилотных регионах. В этих „речевых модулях“ не рекомендуется говорить, что женщина поступает неправильно, решившись на аборт, — но акцент сделан на „положительных сторонах беременности и воспитания ребенка“: „Быть мамой — это здорово!“
Собеседники „Медузы“ не исключили, что такой подход может постепенно ужесточаться: например, врачам могут поручить заявлять женщинам, что „аборт — это убийство“. Также близкие к Кремлю источники предположили, что федеральные власти могут взять на вооружение опыт властей Белгородской области. Там власти изменили законодательство еще в начале 2010-х — с тех пор жительницы региона могут сделать аборт только после обязательных консультаций у психолога и священника, которые должны расписаться в своеобразном „обходном листе“. На федеральном уровне врачи также должны отправлять на консультацию к психологу всех женщин, решивших сделать аборт. Однако от этого теоретически можно отказаться: просто не нужно подписывать согласие на консультацию, которое требуется по официальным правилам.
В Кремле считают „интересной идеей“ белгородский эксперимент с „обходным листом“. Но признают: „До священников все же вряд ли дойдет“.
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