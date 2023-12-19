Есть вероятность, что Кремль полностью запретит в России аборты, неужели власти готовы на это пойти?

Все собеседники „Медузы“, близкие к российской власти, уверены: ограничение права на аборт происходит по инициативе РПЦ и круга „консерваторов“, которые сейчас обладают „влиянием на президента“ (среди них источники называют, например, основателя православного канала „Царьград“ Константина Малофеева).

По словам источника „Медузы“, близкого к Кремлю, а также собеседника, близкого к руководству Госдумы, российские власти действительно пока не планируют вводить полный запрет абортов. Близкий к администрации президента (АП) РФ источник добавил, что планируются „более мягкие формы“ регулирования (такие как запрет на аборты в частных клиниках): „Аборт будет возможен, но затруднен“. Власти якобы рассчитывают, что эти шаги позволят укрепить „курс на традиционные ценности“ и стимулировать рождаемость (это наивное предположение; „Медуза“ неоднократно рассказывала, что ограничение абортов приводит скорее к обратному эффекту, что доказано научными методами).

Регионами дело не ограничилось, обсуждение уже давно перешло на федеральный уровень. В конце ноября вице-спикер Госдумы от „Единой России“ Анна Кузнецова (раньше работала детским омбудсменом; ее биография тесно связана с Русской православной церковью) заявила, что в российском парламенте готовят законопроект, запрещающий аборты в частных клиниках по всей стране. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что власти хотят добиться того, чтобы аборты в России проводили только по медицинским показаниям или в случае „насилия какого-то над женщинами“. При этом она отвергла многочисленные предположения, что аборты могут полностью запретить: „Государство точно не пойдет по [этому] пути“.

Кроме того, в четырех регионах РФ — в Мордовии, а также в Калининградской, Курской и Тверской областях — ввели административную ответственность за „склонение“ к прерыванию беременности. В пояснительных записках авторы законопроектов, в частности, сообщают: „Культ потребительства, агрессивные требования о самореализации, насмешки над семейными ценностями в совокупности с культом секса навязывают женщинам отношение к аборту как к необходимой опции жизни современного человека“.

„Он [Путин] — консерватор сейчас, это реальность. Совсем в пещеры пока уходить не готов, по ощущениям, но в каких-то мерах может следовать [за РПЦ]. Просто более мягким курсом — не запретить аборты, а серьезно их затруднить“, — рассуждает один из собеседников „Медузы“, близких к Кремлю.

Патриарх Кирилл еще в 2022 году призывал запретить аборты в частных клиниках и недавно повторил эту просьбу в обращении в Госдуму. Он также призвал ввести ответственность за „склонение к абортам“ по всей России. Саму процедуру прерывания беременности он считает „издевательством над идеей прав человека“ и „национальным бедствием“.

Путин же в конце ноября 2023-го обратился к влиятельной церковной общественной организации — Всемирному русскому народному собору — с речью, которая демонстрирует все более глубокое его увлечение консервативными идеями. В частности, президент заявил, что многодетность в России должна стать нормой и образом жизни для всех ее народов. Темы абортов он напрямую не коснулся. Однако до этого на заседании Общественной палаты Путин назвал аборты „острой проблемой“ (впрочем, об ограничениях он не говорил).

В администрации президента нет людей, которые решились бы спорить по поводу абортов, — и тоже участвуют в кампании по их ограничению. По словам источников „Медузы“, „рекомендации“ об ограничении абортов в частных клиниках главам российских регионов прислали именно из АП.

Близкий к руководству Госдумы собеседник отдельно отметил: аборты в частных клиниках в первую очередь ограничили в регионах, которые возглавляют выпускники кремлевской „Школы губернаторов“ — например, глава Липецкой области Игорь Артамонов и возглавляющий Челябинскую область Алексей Текслер. „Они быстро чувствуют, какой ветер дует и куда он дует. Сразу козыряют [в ответ на просьбы из АП]“, — подчеркнул источник.