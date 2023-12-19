В Ида-Вирумаа грузовик заблокировал движение транспорта

Сегодня в 15:28 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на шоссе Йыуга-Рауди грузовой автомобиль съехал в кювет, а его прицеп застрял на проезжей части.

„В результате аварии никто не пострадал“, - сказал Delfi представитель полиции. „Однако дорога, на которой произошла авария, полностью закрыта для движения, поэтому было бы разумно пока избегать этого места и найти другой маршрут для движения“.

Уже вызван эвакуатор, который вытащит и увезет машину, но его прибытие займет некоторое время.

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