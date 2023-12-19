ЛДПР выдвинула своего кандидата в президенты России

Решение было принято путем тайного голосования. При этом, как отмечает ТАСС, в бюллетене был только один кандидат — Слуцкий.

Сам Слуцкий не объявлял о планах баллотироваться на пост президента, но признавал, что такие предложения от коллег по партии ему поступали, отмечает агентство.

Для регистрации на президентских выборах Слуцкому не надо собирать подписи, так как его выдвинула парламентская партия. Ему необходимо только подать документы в ЦИК.

18 декабря действующий президент РФ Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата на следующих президентских выборах.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Леонид Слуцкий стал председателем ЛДПР в конце мая 2022 года. Это произошло после смерти основателя партии Владимира Жириновского.

В марте 2018 года журналистки Фарида Рустамова, Дарья Жук и Екатерина Котрикадзе обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. Комиссия по вопросам депутатской этики не нашла нарушений в поведении Слуцкого.

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