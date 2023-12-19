Россия грозит ответными мерами в ответ на оборонное сотрудничество Финляндии с США

Захарова указывает на то, что соглашение регламентирует количественные параметры, вопросы транспортировки и размещения военнослужащих армии США, использования ими военных баз, складирования вооружений на финской территории.

„Примечательно, что положения соглашения не содержат каких-либо ограничений по их видам, включая ядерное оружие, которые будут использоваться в целях его реализации, а также фактически выводят дислоцированный в Финляндии американский воинский контингент за пределы финского правового поля“, - говорит она.

„В связи с этим 19 декабря в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве, которому было заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, угрожающее безопасности Российской Федерации, и предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии и ее натовских союзников. Ответственность за превращение зоны добрососедства в этом регионе в зону возможной конфронтации полностью лежит на нынешних финских властях“, - заключает Захарова.

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