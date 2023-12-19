Москва подверглась атаке беспилотника

„Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет“, — заявил Собянин.

Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах „Домодедово“, „Внуково“ и „Жуковский“ ввели план „Ковер“, который обычно запускается при подлете БПЛА к Москве. Все самолеты перенаправлялись в „Шереметьево“.

Последняя атака на Москву произошла 14 декабря. Тогда дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.