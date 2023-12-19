Правда ли, что 75% пользователей интернета в Украине следили за прямой линией Путина?
Вскоре после итоговой пресс-конференции президента РФ распространилась информация, будто бы подавляющее большинство украинских интернет-пользователей смотрели трансляцию с Путиным. Мы проверили, корректна ли эта статистика.
Объединённая „Прямая линия“ и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла 14 декабря 2023 года. Уже утром следующего дня в Сети появились публикации такого содержания: „Исследовательский институт Gallup опубликовал данные по итогам 14 декабря. Оказалось, что порядка 75% украинцев, у которых есть интернет, смотрели прямую линию с Путиным с помощью разных сервисов VPN. Глубина просмотра составила рекордные для Украины 50%“.Согласно данным сервиса TGStat, подобные записи в Telegram в общей сложности получили по меньшей мере 6,5 млн просмотров. Наиболее популярными стали посты в каналах телеведущего Руслана Осташко (91 000 просмотров на момент написания этого разбора) и писателя Захара Прилепина (72 000), а также „Мир сегодня с „Юрий Подоляка““ (1,3 млн), „Прямой эфир“ (612 000), „Россия сейчас“ (232 000), „Правдивости“ (167 000), „Дядя Слава“ (162 000), „Путин в Telegram“ (148 000), „Голос страны“ (144 000), „Мир Михаила Онуфриенко“ (135 000), „Бладсикер 2.0“ (113 000), „Первый народный“ (103 000), Brief (103 000), „Иван Утенков“ (101 000), „Пуля“ (96 000), „Кот Костян — официальный канал“ (89 000), „Мардан“ (70 000), „Правда России“ (61 000) и „Яков Кедми“ (58 000). Кроме того, о предполагаемом исследовании Института Гэллапа рассказали ведущие новостей в эфирах „Первого канала“ и „России 24“, газета „Комсомольская правда“, Pravda.ru, Ura.ru , „Украина.ру“, ИА „Красная весна“ и другие новостные ресурсы. Сотни аналогичных постов появились во „ВКонтакте“ и X (бывший Twitter; в этой соцсети имеются публикации на нескольких языках).
В эфире „России 24“ новость видоизменилась: якобы пресс-конференцию смотрели не 75% украинских интернет-пользователей, а в целом 75% граждан Украины. При этом ведущий добавил, что большая их часть досмотрела прямую линию до конца, хотя о таком больше нигде не сообщалось.
Существенная часть записей о предполагаемом исследовании либо состоит лишь из текста, либо иллюстрируется кадрами с пресс-конференции Путина. Однако авторы некоторых постов ссылаются на телеканал Euronews и даже приводят в качестве подтверждения подготовленный его журналистами ролик и/или скриншот этого видео. Запись длится одну минуту, в ней использованы логотипы Euronews и фирменная заставка. Ниже приводим перевод текста из ролика.
75% пользователей интернета в Украине следили за „Прямой линией“ Путина. Gallup опубликовал данные о результатах пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря. Исследование затронуло данные о просмотрах пресс-конференции в Восточной Европе. Оказалось, что более 75% интернет-пользователей в Украине следили за трансляцией с Владимиром Путиным с помощью различных VPN-сервисов. Глубина просмотра достигла рекордных 50%. Только Россия и Беларусь достигли более высоких показателей телесессии вопросов и ответов с Путиным. Эта трансляция установила абсолютный рекорд по глубине просмотра пользователями в Украине в 2023 году. Пресс-конференция Владимира Путина — ежегодное телевизионное политическое событие в России. Это мероприятие с участием президента России Владимира Путина в формате „вопрос — ответ“.
Если верить содержимому ролика, получается, что за неполные сутки исследователи каким-то образом (в видео ничего не сказано о методологии) проанализировали интернет-трафик украинских пользователей, якобы смотревших эфир с помощью VPN-соединений, которые маскируют действия юзеров в Сети. При этом, согласно данным разных исследований, в Украине интернетом пользуется значительная часть населения, то есть десятки миллионов граждан.
„Проверено“ не нашло исследование о просмотре пресс-конференции Путина в Украине ни на сайте Gallup, ни в соцсетях организации (X, Instagram*, Facebook*, Threads, YouTube). На сайте компании президент РФ последний раз упоминался в конце ноября 2023 года — тогда Gallup опубликовал результаты исследования, согласно которому летом этого года доверие россиян к армии немного снизилось, но оставалось высоким (75% вместо 80% в 2022 году). Что касается ролика Euronews, то и его найти на официальных медиаресурсах телеканала (X, Instagram, Facebook, YouTube) не получилось. Gallup же в последний раз упоминался на сайте издания как раз в связи со своей ноябрьской публикацией о доверии россиян к армии.
Дополнительным доказательством того, что видео поддельное, служит различие шрифтов. За последние полтора года „Проверено“ разобрало множество роликов, пытающихся мимикрировать под сюжеты авторитетных иностранных СМИ (среди них дважды фигурировал и канал Euronews). Авторы подобных подделок хорошо имитируют общий стиль, цветовую гамму и анимации, однако обычно всё-таки допускают ошибки в деталях — чаще всего они выбирают неправильный шрифт. Так случилось и в этот раз: больше всего различия заметны в написании букв i, t, k, f, p и g, а также цифры 1.
Наиболее ранний пост с роликом якобы Euronews о предполагаемом опросе Gallup „Проверено“ обнаружило в Telegram-канале „Шейх Тамир“, который был пойман на распространении фейковых фото и видео десятки раз. Там запись появилась 15 декабря в 12:40 по московскому времени и набрала более 123 000 просмотров. Причём, согласно данным TGStat, чуть ранее в этом канале разместили, а затем удалили аналогичный пост. Вероятной причиной удаления послужил тот факт, что в исходной публикации было показано имя отправившего ролик человека. О том, что видео прислал анонимный подписчик, также указано в постах других хорошо знакомых нашим постоянным читателям Telegram-каналов, распространявших фейки: „V Рука Кремля Z“ (6500 просмотров), „Шкварка News“ (3100) и „Шкварка 2.0“ (1100).
Таким образом, российские федеральные телеканалы, политические блогеры, авторы крупных Telegram-каналов, а также рядовые пользователи Сети распространили информацию о несуществующем исследовании из фейкового видеоролика. Какой процент украинских интернет-пользователей на самом деле следил за пресс-конференцией Путина в прямом эфире, неизвестно.
Итог: Фейк