Правда ли, что 75% пользователей интернета в Украине следили за прямой линией Путина?

Существенная часть записей о предполагаемом исследовании либо состоит лишь из текста, либо иллюстрируется кадрами с пресс-конференции Путина. Однако авторы некоторых постов ссылаются на телеканал Euronews и даже приводят в качестве подтверждения подготовленный его журналистами ролик и/или скриншот этого видео. Запись длится одну минуту, в ней использованы логотипы Euronews и фирменная заставка. Ниже приводим перевод текста из ролика.

В эфире „России 24“ новость видоизменилась: якобы пресс-конференцию смотрели не 75% украинских интернет-пользователей, а в целом 75% граждан Украины. При этом ведущий добавил, что большая их часть досмотрела прямую линию до конца, хотя о таком больше нигде не сообщалось.

75% пользователей интернета в Украине следили за „Прямой линией“ Путина. Gallup опубликовал данные о результатах пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась 14 декабря. Исследование затронуло данные о просмотрах пресс-конференции в Восточной Европе. Оказалось, что более 75% интернет-пользователей в Украине следили за трансляцией с Владимиром Путиным с помощью различных VPN-сервисов. Глубина просмотра достигла рекордных 50%. Только Россия и Беларусь достигли более высоких показателей телесессии вопросов и ответов с Путиным. Эта трансляция установила абсолютный рекорд по глубине просмотра пользователями в Украине в 2023 году. Пресс-конференция Владимира Путина — ежегодное телевизионное политическое событие в России. Это мероприятие с участием президента России Владимира Путина в формате „вопрос — ответ“.

Если верить содержимому ролика, получается, что за неполные сутки исследователи каким-то образом (в видео ничего не сказано о методологии) проанализировали интернет-трафик украинских пользователей, якобы смотревших эфир с помощью VPN-соединений, которые маскируют действия юзеров в Сети. При этом, согласно данным разных исследований, в Украине интернетом пользуется значительная часть населения, то есть десятки миллионов граждан.

„Проверено“ не нашло исследование о просмотре пресс-конференции Путина в Украине ни на сайте Gallup, ни в соцсетях организации (X, Instagram*, Facebook*, Threads, YouTube). На сайте компании президент РФ последний раз упоминался в конце ноября 2023 года — тогда Gallup опубликовал результаты исследования, согласно которому летом этого года доверие россиян к армии немного снизилось, но оставалось высоким (75% вместо 80% в 2022 году). Что касается ролика Euronews, то и его найти на официальных медиаресурсах телеканала (X, Instagram, Facebook, YouTube) не получилось. Gallup же в последний раз упоминался на сайте издания как раз в связи со своей ноябрьской публикацией о доверии россиян к армии.