ФОТО | Парк Тондираба превратился в зимнюю сказку!

Мероприятие началось в 18.00 и продлится до 23.00. Дорожки парка освещают более 700 свечей. Вдоль освещенных свечами тропинок можно увидеть разнообразные световые инсталляции и решения. Лесную поляну парка Тондираба украсили тематические световые инсталляции под названием „Волшебный лес“.

Авторами световых решений стали Эло Лийв, Ева Мария Пыльдмяэ и Триину Вяйкмери, Триин Уусталу и художники Eesti Valgus Agentuur (EEVAA) Куллар Лайапеа, Каспар Лоотсманн и Пееп Кала.

Кроме того в парке состоялся большой концерт.

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