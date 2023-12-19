На Бориса Акунина завели уголовное дело и внесли в реестр террористов. Он выразил опасения за „пособника“ Никиту Михалкова

Писатель Борис Акунин включен в реестр „экстремистов и террористов“, который ведет Росфинмониторинг (Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу). В списке писатель указан под своим настоящим именем — Григорий Шалвович Чхартишвили.

Возле его имени стоит пометка в виде звездочки (*), пишет Медуза. „Российская газета“ ранее писала, что звездочками „отмечены организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму“.

Также в отношении Акунина в России возбудили уголовное дело. Об этом сообщают „Интерфакс“, РБК и ТАСС со ссылкой на источники.

„Интерфакс“ и РБК пишут, что дело вобуждено по статье о повторной „дискредитации“ армии (280.3 УК РФ). Однако условием для уголовного преследования по этой статье является наличие за последний год административного протокола за „дискредитацию“ — о наличии у Акунина такого протокола известно не было.

ТАСС, в свою очередь, сообщает о том, что дело заведено по статье о „фейках“ в отношении армии (207.3 УК РФ). Телеграм-канал „112“ утверждает, что помимо этого Акунин обвиняется в призывах к экстремистской деятельности (280 УК РФ).

По словам собеседника „Интерфакса“, дело было возбуждено „на прошлой неделе“. Акунина объявят в розыск, добавил он.

Сотрудники Следственного комитета России пришли с обыском в издательство „Захаров“, которое выпускает в том числе книги Бориса Акунина. Об этом сообщается на странице издательства в фейсбуке.

Борис Акунин считает, что это только начало. Об этом он пишет в фейсбуке.