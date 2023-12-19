На Бориса Акунина завели уголовное дело и внесли в реестр террористов. Он выразил опасения за „пособника“ Никиту Михалкова
В России писатель Борис Акунин включен в реестр „экстремистов и террористов“, также на него завели уголовное дело. Писатель отреагировал на эту новость и выразил опасения за режиссера Никиту Михалкова, которого назвал своим пособником.
Писатель Борис Акунин включен в реестр „экстремистов и террористов“, который ведет Росфинмониторинг (Российская Федеральная служба по финансовому мониторингу). В списке писатель указан под своим настоящим именем — Григорий Шалвович Чхартишвили.
Возле его имени стоит пометка в виде звездочки (*), пишет Медуза. „Российская газета“ ранее писала, что звездочками „отмечены организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму“.
Также в отношении Акунина в России возбудили уголовное дело. Об этом сообщают „Интерфакс“, РБК и ТАСС со ссылкой на источники.
„Интерфакс“ и РБК пишут, что дело вобуждено по статье о повторной „дискредитации“ армии (280.3 УК РФ). Однако условием для уголовного преследования по этой статье является наличие за последний год административного протокола за „дискредитацию“ — о наличии у Акунина такого протокола известно не было.
ТАСС, в свою очередь, сообщает о том, что дело заведено по статье о „фейках“ в отношении армии (207.3 УК РФ). Телеграм-канал „112“ утверждает, что помимо этого Акунин обвиняется в призывах к экстремистской деятельности (280 УК РФ).
По словам собеседника „Интерфакса“, дело было возбуждено „на прошлой неделе“. Акунина объявят в розыск, добавил он.
Сотрудники Следственного комитета России пришли с обыском в издательство „Захаров“, которое выпускает в том числе книги Бориса Акунина. Об этом сообщается на странице издательства в фейсбуке.
Борис Акунин считает, что это только начало. Об этом он пишет в фейсбуке.
„В издательство „Захаров“, выпускавшее „Приключения Эраста Фандорина“, пришел с обыском Следственный комитет. Думаю, это только начало. Наверняка придут и в другие издательства, выпускавшие мои книги. В многочисленные театры, ставившие спектакли. В книжные магазины, продававшие мои книги. В библиотеки, - не исключает писатель. - И, конечно, в студии, снимавшие кино, потому что из всех искусств оно является важнейшим. (Особенно, когда следствие докопается, что один раз в роли Фандорина снялся Владимир Зеленский)“.
„Очень тревожно за Владимира Машкова („Статский советник“), Дмитрия Певцова („Турецкий гамбит“), за Яндекс, только что выпустивший сериал „Азазель“. За Константина Эрнста просто страшно. А страшнее всего за пособника Никиту Михалкова, заработавшего на моих экранизациях больше всего денег и неизвестно на что их потратившего“, - комментирует писатель последние новости.
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