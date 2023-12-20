2023 год: тревожный рост числа журналистов, убитых в зонах конфликтов

В 2023 году 65 журналистов были убиты во время исполнения профессиональных обязанностей, тогда как в предыдущем году их было 88. „Но это глобальное снижение числа убитых журналистов в 2023 году свидетельствует об очень тревожном явлении: резком увеличении числа погибших в зонах конфликтов. Однако именно в таких ситуациях работа журналистов наиболее важна“, — отметила Одрэ Азуле, Генеральный директор ЮНЕСКО.

„Я отдаю дань уважения всем этим работникам СМИ и вновь обращаюсь ко всем заинтересованным сторонам с призывом мобилизовать все необходимые средства, чтобы гарантировать защиту журналистов как гражданских лиц, как предусмотрено международным правом“, — добавила она.

По меньшей мере 38 журналистов и работников СМИ были убиты при исполнении служебных обязанностей в странах, охваченных конфликтами, в 2023 году, по сравнению с 28 журналистами в 2022 году и 20 журналистами в 2021 году. Большинство убийств, связанных с конфликтами, произошло в результате продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке: с 7 октября ЮНЕСКО сообщила о 19 убийствах в Палестине, 3 убийствах в Ливане и 2 убийствах в Израиле. В Афганистане, Камеруне, Сирии и Украине также были зафиксированы не менее двух случаев убийств.

Угрозы, из-за которых появляются „зоны молчания“

В эту статистику не включены случаи гибели журналистов и работников СМИ при обстоятельствах, не связанных с их профессиональной деятельностью. В 2023 году также было зарегистрировано значительное число таких случаев. И эти трагедии — лишь верхушка айсберга: повсеместное повреждение и разрушение инфраструктуры и офисов СМИ, а также применение других видов угроз, таких как физические нападения, задержания, конфискация оборудования или отказ в доступе к местам проведения репортажей. Большое количество журналистов также покинули свою страну или прекратили работу.