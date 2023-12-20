2023 год: тревожный рост числа журналистов, убитых в зонах конфликтов
Согласно данным ЮНЕСКО, 2023 год стал особенно смертоносным для журналистов, работающих в зонах конфликтов: число убийств журналистов почти удвоилось по сравнению с предыдущими тремя годами. В частности, за последние три месяца этого года в зонах конфликтов погибли 27 журналистов, что стало самым смертоносным кварталом для журналистов как минимум с 2007 года.
В 2023 году 65 журналистов были убиты во время исполнения профессиональных обязанностей, тогда как в предыдущем году их было 88. „Но это глобальное снижение числа убитых журналистов в 2023 году свидетельствует об очень тревожном явлении: резком увеличении числа погибших в зонах конфликтов. Однако именно в таких ситуациях работа журналистов наиболее важна“, — отметила Одрэ Азуле, Генеральный директор ЮНЕСКО.
„Я отдаю дань уважения всем этим работникам СМИ и вновь обращаюсь ко всем заинтересованным сторонам с призывом мобилизовать все необходимые средства, чтобы гарантировать защиту журналистов как гражданских лиц, как предусмотрено международным правом“, — добавила она.
По меньшей мере 38 журналистов и работников СМИ были убиты при исполнении служебных обязанностей в странах, охваченных конфликтами, в 2023 году, по сравнению с 28 журналистами в 2022 году и 20 журналистами в 2021 году. Большинство убийств, связанных с конфликтами, произошло в результате продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке: с 7 октября ЮНЕСКО сообщила о 19 убийствах в Палестине, 3 убийствах в Ливане и 2 убийствах в Израиле. В Афганистане, Камеруне, Сирии и Украине также были зафиксированы не менее двух случаев убийств.
Угрозы, из-за которых появляются „зоны молчания“
В эту статистику не включены случаи гибели журналистов и работников СМИ при обстоятельствах, не связанных с их профессиональной деятельностью. В 2023 году также было зарегистрировано значительное число таких случаев. И эти трагедии — лишь верхушка айсберга: повсеместное повреждение и разрушение инфраструктуры и офисов СМИ, а также применение других видов угроз, таких как физические нападения, задержания, конфискация оборудования или отказ в доступе к местам проведения репортажей. Большое количество журналистов также покинули свою страну или прекратили работу.
В таких условиях во многих зонах конфликтов становится все больше так называемых „зон молчания“, что чревато серьезными последствиями для доступа к информации как для местного населения, так и для всего мира в целом.
Наблюдается тревожная тенденция, несмотря на заметное снижение общего числа убийств журналистов в мире по сравнению с прошлым годом — 65 против 88. Эта глобальная тенденция объясняется значительным снижением числа убийств за пределами зон конфликтов до самого низкого уровня за последние пятнадцать лет — особенно в Латинской Америке и Карибском бассейне, где было зарегистрировано 15 убийств по сравнению с 43 убийствами в 2022 году.
Деятельность ЮНЕСКО в сфере защиты журналистов
ЮНЕСКО — это агентство ООН, наделенное мандатом по защите свободы слова и обеспечению безопасности журналистов во всем мире. Организация возглавляет реализацию Плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и решению проблемы безнаказанности. Организация осуждает каждое убийство журналиста и следит за последующими судебными разбирательствами, а также проводит обучение журналистов, сотрудников судебных органов и сил безопасности. Она также работает с правительствами над разработкой политики и законов, способствующих борьбе с безнаказанностью, и повышает осведомленность мировой общественности с помощью таких мероприятий, как Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (2 ноября) и Всемирный день свободы печати (3 мая), 30-я годовщина которого отмечалась в этом году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
ЮНЕСКО также фиксирует и анализирует различные формы угроз в адрес журналистов. В частности, в ноябре Организация сообщила о тревожном глобальном росте насилия в отношении журналистов в период выборов: в период с января 2019 года по июнь 2022 года в 70 странах было зафиксировано 759 нападений, включая 5 убийств. Организация выразила особую обеспокоенность, учитывая, что в следующем году на избирательные участки в более чем 60 странах мира придут 2,6 миллиарда человек.
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