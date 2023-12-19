МНЕНИЕ | Петер Зашев: „Россия будет воевать со всем миром, пока россияне готовы умирать за деньги“

Обход санкций . Если Германия, а также Эстония и многие другие, уверенно экспортируют в десятки раз больше товаров в Кыргызстан, Турцию, Казахстан и Армению, а те уверенно шлют все это дальше в Россию, то наши санкции имеют довольно слабый характер, и Россия получает не только оборудование и запчасти для своего автопарка, но и компоненты военного назначения.

Нефтяной доход по-прежнему есть. Он значительно меньше, но благодаря теневому танкерному флоту, а также желанию Индии и Китая покупать нефть и нефтепродукты, доход у России есть. Его, конечно, не хватит на социальные программы, лекарства или развитие науки, но войну, а также репрессивный российский аппарат он вполне покроет.

Готовность россиян умирать за деньги. В стране с практически отсутствующей человеческой эмпатией смерть мужа, брата, сына, отца - превратилась в бизнес. Немереная (для бедных и малоимущих) месячная зарплата и магическое слово „выплаты“ в случае гибели (цифра в 5 млн рублей) превращает условного родственника - бедняка, алкаша, неудачника (нужное подчеркнуть) - в удачную инвестицию! Ему просто надо поехать на украинский фронт и погибнуть!

Впрочем, минорное настроение Запада связано не только с провалившимся контрнаступлением ВСУ. Кремлевский режим тоже подсуетился, чтобы найти „новый баланс“ своей стабильности. Вот его условные „три кита“.

Общество будто забывает, что западное вооружение поступало в Украину медленнее, чем было обещано. За это время Россия успела создать укрепрайоны, попутно заминировав большие площади. Не следует также забывать, что у ВСУ по-прежнему нет авиации, которая могла бы поддерживать украинское наступление. Кроме того, Россия имеет серьезное численное превосходство. Неудача украинского наступления временная, но она оказала сильное влияние на Запад – не увидев быстрых результатов, Запад начал сомневаться.

Скоро будет уже два года как путинская Россия начала варварскую войну, напав на суверенную Украину. Все, о чем Владимир Путин мечтал и что планировал, разбилось вдребезги. Украина не сдалась, ВСУ сумели освободить большую часть Харьковской области и город Херсон. Потом Украина и мир начали постепенно готовиться к летнему контрнаступлению ВСУ. Однако ожидания от него были очень высокими и на этом фоне отсутствие видимого результата возымело деморализующий эффект как на Запад, так и на часть украинского общества.

А дальше - настоящее политическое волевое противостояние. Путин считает, что на волне своего „нового баланса“, если он будет и дальше блефовать, то Запад устанет и сдаст Украину. И надо отметить, это может сработать. На первый взгляд, это так и выглядит – украинское контрнаступление провалилось, ракет и пушечного мяса у Путина достаточно, его экономика хворает, но не умирает. Вывод прост: давайте закругляться и искать какой-то мир.

Путин надеется, что нам на Западе не хватит политической воли и выносливости поддерживать Украину до ее победы.

Нет, нет и нет! Запад должен проявить политическую волю. Украина должна победить! Во-первых, пока Путин собрал глаза в кучу, нужно выдержать экономически и политически, мы еще и не начинали, надеясь что справимся, не сильно напрягаясь. Пора начинать! Нет достаточно снарядов и ракет – можем их произвести. Путин перестроил всю экономику РФ под войну, мы сможем сделать это только с небольшой частью нашего общего экономического потенциала. Санкции нужно не только вводить, их нужно соблюдать. Я не вижу реальных действий и наказаний для нарушителей. Виктор Орбан - „троянский конь Путина“, но все равно ЕС может найти способ финансово поддержать Украину. Республиканцы в США имеют свою внутреннюю политическую повестку, но они должны понимать цену возможного поражения Украины, прежде всего для самих США.

Владимир Путин старается изобразить стальную волю и успех, которых нет. Есть прозрачный как стекло блеф. Блеф, который зиждется на готовности россиян умирать, на их страхе противостоять своему кровавому режиму, на нефтяных деньгах и, главное, на надежде, что нам на Западе не хватит политической воли и выносливости поддерживать Украину до ее победы.

К чему приведет отсутствие политической воли и такой „мир“ с путинской Россией, мы все знаем на примере Мюнхенского соглашения с Гитлером в 1938 году. Приведу слова Уинстона Черчилля: „Впрочем, не думайте, что это конец. Это лишь начальная точка отсчёта. Это первый шаг, первый глоток, первое ощущение горечи во рту от напитка в чаше, испить из которой нам придётся сполна, если только неимоверным усилием воли нам не удастся восстановить нравственное здоровье и боевой дух британского народа, чтобы вновь возродиться и встать на защиту своей свободы“.

Свобода не только Украины, но и наша требует лидерства и непоколебимой воли! Именно это мы в первую очередь хотим увидеть в словах и делах наших политических лидеров.

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