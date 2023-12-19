19.12.2023, 16:04
МНЕНИЕ | Повышение цен на алкоголь может привести к новой „метаноловой трагедии“(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Рост доходов в нормальных условиях не столько поощряет пить, сколько помогает найти себе другие занятия и развлечения. Не случайно среди самых пьющих больше небогатых стран, отмечает публицист Андрей Деменков.
В последнее время госчиновники и политики из правящей коалиции все чаще поговаривают о том, что в Эстонии слишком дешев алкоголь – и, мол, по этой причине с 2019-го года стало расти его потребление. Понятно, что правительству требуется оправдание предстоящему повышению налогов на спиртное. Однако не все так просто. Странное мнение о том, что потребление спиртного в обществе тесно связано с его стоимостью, распространено не только среди государственных деятелей.