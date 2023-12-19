МНЕНИЕ | Повышение цен на алкоголь может привести к новой „метаноловой трагедии“

В последнее время госчиновники и политики из правящей коалиции все чаще поговаривают о том, что в Эстонии слишком дешев алкоголь – и, мол, по этой причине с 2019-го года стало расти его потребление. Понятно, что правительству требуется оправдание предстоящему повышению налогов на спиртное. Однако не все так просто. Странное мнение о том, что потребление спиртного в обществе тесно связано с его стоимостью, распространено не только среди государственных деятелей.