Bloomberg о сложностях с оказанием помощи Украине: что будет, если Путин победит?

Поскольку вопрос о помощи на сумму более 110 млрд долларов увяз в политических спорах в Вашингтоне и Брюсселе, все более неопределенным становится то, как долго Киев сможет сдерживать российские войска и защищать города, электростанции и порты от ракетных атак, пишет агентство Bloomberg.

Европейские союзники также переоценивают риски, которые „осмелевшая Россия“ может представлять для членов альянса на востоке Европы, утверждают собеседники издания. Они якобы также задаются вопросом, насколько надежными будут гарантии Вашингтона обеспечить обороны.

И все это даже без учета того, что Дональд Трамп может победить на президентских выборах в США в следующем году и реализовать свои публичные обещания выйти из крупных альянсов и заключить сделку с Путиным по поводу Украины, напоминают авторы стати.

Растущее чувство тревоги просочилось в публичные заявления лидеров. Они приобретают все более резкий тон. „Если Украина не получит поддержки со стороны ЕС и США, то победит Путин“, — заявил премьер Ирландии Лео Варадкар на прошлой неделе на саммите ЕС. На саммите так и не удалось решить вопрос о выделении помощи на 50 млрд евро.

В понедельник Пентагон предупредил, что деньги на новое оружие для Украины закончатся 30 декабря, если законодатели не примут необходимый для продолжения финансирования закон.

Неутешительные результаты контрнаступления Киева этим летом, рассуждает Bloomberg, также ставит вопрос, насколько реалистична заявленная Украиной цель вернуть себе все оккупированные Россией территории.

По мнению европейских чиновников, Россия, скорее всего, будет стремиться захватить еще больше территорий и разрушить еще больше инфраструктуры, если Украина не получит оружие, необходимое для самозащиты.

По их словам, не имея возможности защитить себя, Украина может быть вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России.