„Прослушка“ без прослушивания. Что означает „жучок“, найденный в одном из кабинетов Залужного?

Первые сообщения о „прослушке“ украинского главкома начали появляться вечером 17 декабря. Источники Украинской службы Би-би-си во властных структурах также подтвердили выявление прослушивающего устройства в одном из рабочих кабинетов Залужного.

Через несколько часов Служба безопасности Украины обнародовала заявление в связи с этой ситуацией. В спецслужбе подчеркнули, что „жучок“ был установлен не в кабинете главкома, а в одном из „потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженных сил Украины“. То есть это помещение только готовилось к тому, чтобы в нем мог работать военачальник.

„По предварительным данным, выявленное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не выявлено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу“, — было сказано в заявлении СБУ.

Одновременно военный аналитик и главный редактор издания „Цензор.нет“ Юрий Бутусов сообщил, что „жучков“ было несколько: один из них — под столом Залужного, а другой — в кабинете его помощника Константина Бушуева.

Генштаб ВСУ подтвердил, что были найдены два „жучка“.

„Прослушивающие устройства были установлены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего Вооруженных сил Украины и работников аппарата обеспечения его деятельности“, — сказано в заявлении Генштаба.

Что это за „жучок“ и где он был?

Сам Залужный во время разговора с журналистами в Киеве сказал, что в кабинете, где обнаружили „прослушку“, он должен был работать именно 18 декабря.

Главком пояснил, что он и его команда уже давно не работают непосредственно в здании Генштаба ВСУ, а использует несколько помещений. В одном из них и нашли прослушивающее устройство, но военные уже долгое время в нем не находились.

„У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давненько уже не был“.