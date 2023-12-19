МНЕНИЕ | Почему России на самом деле не грозит дефицит продуктов
Конец года отмечен ажиотажем на российском потребительском рынке — многие привычные для россиян продукты резко подорожали. По сравнению с прошлым предновогодним периодом бананы подорожали на 47%, апельсины — на 80%, а помидоры — более чем на 120%, пишет экономист Владислав Иноземцев.
Еще в ноябре Роскомнадзор заблокировал популярный сайт „Цены сегодня“, на котором публиковалась неприятная для властей информация об ускоряющейся инфляции, но все равно именно эти новости остаются в стране одними из важнейших. Так, в топе оказались цены на курицу и яйца (подорожали более чем на 40% к концу прошлого года, в том числе на 3–15% за один лишь ноябрь). В ряде регионов страны рост стоимости этих продуктов сопровождался и их периодически возникающим дефицитом.
Почему сегодня обсуждаются прежде всего цены на яйца и мясо птицы? Я бы сказал, что скачок цен на эти продукты спровоцирован сдвигом в доходах населения: многие из тех, кто до войны получал средние доходы и претендовал на „неплохой“ уровень жизни, обнаружили, что их расходы на обслуживание автомобилей, оплату ЖКХ, бытовые и прочие услуги резко выросли, тем самым сократив суммы средств, выделяемых на еду.
Желание экономить вызвало „переключение“ с, например, говядины и рыбы на более дешевые продукты, что увеличило на них спрос. При этом самые малообеспеченные группы населения, доходы которых в последнее время регулярно индексируются, обнаружили готовность покупать эти товары практически в прежних объемах, что дополнительно усилило давление на рынок.
В результате цены рванули вверх — как случилось и с другими дешевыми продуктами (например, с теми же бананами и апельсинами, которые дорожают на фоне любых экономических неопределенностей просто потому, что россияне едят их больше, чем яблок). Вполне вероятно, что тренд на примитивизацию потребления продолжится столько же времени, как и путинская война.
Реакция властей
Власти ответили на происходящее достаточно традиционно: помимо мер, призванных банально скрыть проблему, они начали прокурорские проверки относительно обоснованности роста цен, потребовали сократить торговые наценки и разобраться с отдельными компаниями, воспользовавшимися возникшим ажиотажем, и даже допустили на российский рынок яйца из „дружественных“ стран, временно обнулив на них импортные пошлины.
К этому добавляются дежурные реляции Банка России, стремящегося бороться с инфляцией повышением процентной ставки, как если бы оно могло привести к масштабной иммобилизации имеющихся у населения денежных средств. С точки зрения привлечения общественного внимания подорожание еды выглядит важным моментом, но, на мой взгляд, не может переродиться в что-то по-настоящему серьезное.
Все происходящее — проявление возобновившейся в России к концу второго года войны инфляции, которая, как могло показаться, практически сошла на нет после того, как в середине 2022 года власти восстановили относительно стабильную ситуацию на финансовом рынке. Почти пять месяцев официальные оценки инфляции оставались равны нулю. Однако эта стабилизация оказалась временной и цены начали расти с середины 2023 года (Банк России сейчас говорит о годовом показателе не менее чем в 7,5%, хотя еще летом правительство ориентировалось на 5%), что не должно вызывать удивления, так как налицо сразу несколько причин для ускорения инфляции.
Во-первых, причиной стало возобновление роста курса доллара (он подскочил с 72,6 рубля в среднем за январь — март текущего года до 96,3 рубля в среднем за август — октябрь). В России на импорт приходится до трети стоимости товаров повседневного спроса (25% в секторе продовольственных товаров и около 50% – в сфере промышленного ширпотреба), так что повышение курса на 10 рублей способно привести к 3–4%-му росту цен.
Во-вторых, в 2022–2023 годах Банк России увеличивал денежную массу более чем на 20% в годовом исчислении, а это — важнейшее условие для заимствований, которые осуществляет правительство на внутреннем рынке (согласно бюджету на 2024–2026 годы, государственный долг вырастет с 25–26 до 40 трлн рублей, или на 9% ВВП). Чем больше денег власти вбрасывают в экономику, тем больше условий для роста цен.
В-третьих, и об этом тоже не стоит забывать, у Кремля есть любимчики, которым при любых условиях нужно дать заработать — и поэтому растут тарифы „(не)естественных монополий“: с 1 декабря на 10,75% повышен тариф РЖД, в 2024 году ожидается несколько повышений цен на газ. Так что предполагать, что цены в рознице останутся прежними, не стоило.
Риски протеста
Для власти все происходящее никакой угрозы не представляет — и даже не составляет повода для серьезного беспокойства, хотя эксперты часто утверждают обратное. Владимир Путин, выступая недавно на прямой линии с россиянами, „отшил“ скептиков словами о том, что при инфляции в 7–7,5% прирост реальных зарплат в России по итогам года достигнет 8% (а повышение реальных доходов населения окажется не ниже 5%) и, следовательно, „все идет по плану“. На самом деле его спокойствие не наигранно, а имеет под собой достаточно серьезные основания — по крайней мере по двум основным причинам.
С одной стороны, инфляция сама по себе не является препятствием для экономического роста. В отличие от западных стран, главной проблемой в России традиционно является бизнес-климат и защита прав собственности: когда в этой сфере есть минимальные достижения, рост цен не является слишком уж важным. Напомню лишь, что в 2000–2007 годах, которые справедливо считаются лучшими для отечественной экономики в XXI веке, средний показатель инфляции превышал 13,5% в год.
Поэтому в Кремле относятся к росту цен „с пониманием“: он, может быть, и обедняет низкооплачиваемых работников и пенсионеров, но при этом помогает промышленности (в 2023 году индекс цен производителей вырос на 16,7%, а в топливно-энергетической сфере — на 41,2%), что на данном этапе считается несравнимо более важным. Для бедных уже готово и утешение — рост на 18,5% минимального размера оплаты труда с 1 января. Подождать осталось всего ничего.
С другой стороны, инфляция всегда воспринималась в России как нечто объективное, борьба с чем выглядит попросту глупо. Протесты в стране формируются как ответ на конкретные действия власти, меняющие либо известные „правила игры“ (например, фальсификация выборов в 2011 году или арест Сергея Фургала в 2020-м), либо положение определенной группы („монетизация льгот“ в 2005 году).
В этих случаях у людей хватает умственных способностей для того, чтобы связать события с тем или иным действием власти, которое к тому же может быть исправлено (хотя и с этим становится хуже — отъем денег у пенсионеров в 2005 году вызвал протесты, а повышение пенсионного возраста в 2018-м — нет). Однако рост цен, который касается всех жителей страны и в котором можно обвинять не только власть, но и „объективные экономические тенденции“, вообще не рассматривается как повод к протесту.
Я не вижу в нынешнем скачке инфляции ничего, что могло бы беспокоить Владимира Путина в преддверии его переутверждения на посту „Царя всея Руси“: можно вспомнить, что даже в Турции с ее намного более конкурентными и свободными выборами 40%-я годовая инфляция не помешала президенту Реджепу Эрдогану переизбраться в мае 2023 года.
Дефицит денег
Куда более наивными и экзотическими выглядят „рассуждения“ некоторых обозревателей о том, что Россия стоит на пороге дефицита многих продуктов массового спроса и ситуация с теми же яйцами лишь „первый звоночек“, возвещающий возвращение в суровое советское прошлое. Это, я полагаю, совершенно ошибочный дискурс, призванный разве что вернуть оппозиционерам надежду на то, что проводимые ими аналогии между современной Россией и Советским Союзом начала 1980-х годов имеют отношение к реальности.
На самом деле Россия — это не СССР, и прежде всего экономически. Как раз те самые критики режима, которые сегодня расселились от Германии до США и от Израиля до Шотландии, в 1990-е и начале 2000-х годов сделали все от них зависящее, чтобы дефицита в России больше никогда не случилось.
Основная часть промышленной и сельскохозяйственной продукции нынче создается в частном секторе, а не на государственных предприятиях. Цены остаются вполне рыночными: даже недавние „драконовские“ регулирования считают недопустимыми их рост более чем на 30% в течение двух месяцев. Это означает, что сокращение предложения (или ажиотажный спрос) приводят „только“ к повышению расценок, но не к исчезновению товара из продажи (стоит заметить, что на фотографиях, которые сегодня постят в соцсетях свидетели постоянно меняющихся цен на яйца, отчетливо видны коробки с этим продуктом, а вовсе не пустые полки, как в советские времена).
Дефицит, разумеется, может случаться, но только как временное и региональное явление, которое никогда не перейдет в норму. Если говорить предельно примитивно, то инфляция — это и есть современная форма проявления дефицита: только если в СССР наблюдался дефицит товаров, то сегодня единственным дефицитом является дефицит денег. Именно этим, собственно, и отличается рыночная экономика от планово-административной.
Буквально несколько дней назад отмечалось (причем скорее критически настроенными к режиму гражданами, чем им самим) 30-летие российской Конституции, при этом многие (и я в том числе) называли данный документ причиной формирования современного российского авторитаризма.
На мой взгляд, создание в те же годы современной рыночной экономики стало не менее важным источником нынешней ситуации: частный бизнес, находящийся в институциональной зависимости от власти, стал ее самой мощной опорой, делающей российскую экономику в разы более устойчивой к внешним и внутренним потрясениям, чем была советская. Рынок отрегулирует и масштабы производства яиц, и их стоимости, а поэтому ждать дефицита продуктов или массового народного возмущения по поводу роста цен могут лишь те оппозиционеры, которым вообще больше не на что надеяться.
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