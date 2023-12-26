ПОДКАСТ | „Если вы уникальный человек, почему бы вам не иметь уникальное тату?“

„Нужно строить доверие со своими клиентами, — рассказывает наша гостья, тату-мастер Аляска, — нужно очень мягко, через себя, даже самых сложных клиентов приводить к мнению, что тату должно или не должно нести смысл, но оно точно должно быть оригинальным.“

Наша героиня с теплом и искренностью рассказала о том, как сама увлеклась татуировками, о вдохновляющем пути самосовершенствования в этой сфере и проектах, которые вылились из ее идей. А в конце вас ожидает ряд полезных советов как для начинающих мастеров, так и для тех, кто просто хочет сделать себе первое тату и не пожалеть!

„Я не скрываю, что это ситуация win-win. Мы ничего не зарабатываем себе на этом ивенте“, – также делится Аля в подкасте, рассказывая о своем опыте волонтерства. – Но вы можете раздавать свои стикеры, вы можете рекламировать свои работы, вы можете приносить свой мерч. Это ваше поле для рекламы. Люди узнают вас, а мы все делаем доброе дело“.

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УКР

„Потрібно будувати довіру зі своїми клієнтами, — розповідає наша гостя, тату-майстер Аляска, — а потім дуже м’яко, через цю довіру та власний досвід, приводити клієнтів до думки, що тату може мати або не мати сенс, але воно точно має бути унікальним.“

Наша нова героїня з теплом та щирістю розповіла про те, як захопилася татуюваннями, про її надихаючий шлях вдосконалення в цій сфері та проекти, які народилися з її ідей. А в кінці на вас очікує кілька корисних порад як для починаючих майстрів, так і для тих, хто хоче зробити собі перше тату та не пошкодувати!

„Я не приховую, що це ситуація win-win. Ми ж нічого не заробляємо собі на цьому івенті“, — також ділиться Аля у подкасті, розповідаючи про свій досвід волонтерства. — Але ви можете роздавати свої стікери, рекламувати свої роботи, приносити свій мерч. Це ваше поле для реклами. Люди дізнаються про вас, а ми всі робимо добру справу“.