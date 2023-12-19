Эстонский баскетболист о своем контракте с клубом НБА: сначала моя мама подумала, что я опять что-то натворил

Дрелл начал заниматься баскетболом в 9 лет и благодаря своим родителям попал в спортивную школу „Аудентес“ к тренеру Яанусу Левкою. Для Хенри, сына ведущих баскетболистов Эстонии, Харри Дрелла и Марель Грюнталь-Дрелл, карьера в баскетболе была идеальным вариантом, и уже в юном возрасте он уехал за границу.

В июле 2016 года Дрелл перешел в немецкий клуб „Брозе Бамберг“, с которым подписал шестилетний контракт, выступая поначалу за молодежную команду. Дебют Дрелла за основу „Бамберга“ состоялся почти три года спустя - 18 марта 2019 года. Эстонский баскетболист набрал 2 очка, а его команда выиграла со счетом 100:74.

Далее Дрелл выступал за различные европейские клубы.

Клубная карьера Хенри Дрелла 2015–2016 „Аудентес“ (Эстония) 2016–2019 „Брозе Бамберг“ (Германия) 2019–2021 „Виктория Либертас“ (Италия) 2022–н.в. „Винди Сити Буллз“ (США) 2023 „Шораль Роан Баскет“ (Франция) 2023-н.в. „Чикаго Буллз“ (США)

Весной 2019 года он заявил о своем участии в драфте НБА. ESPN тогда поставил эстонца на 55-е место из 100 участников, позже Дрелл решил отказаться от драфта, чтобы попытаться подняться выше в рейтинге драфта НБА 2020 года, но нагрянул ковид, и все планы рухнули.

В январе 2022 года Дрелл, допущенный к драфту НБА, был приобретен через пул доступных игроков командой „Винди Сити Буллз“, которая выступает в G-лиге НБА.

После того как он не был выбран на драфте НБА 2022 года, Дрелл подписал контракт на участие в летней лиге НБА с „Чикаго Буллз“.

Летняя лига НБА состоит из двух профессиональных баскетбольных лиг — Летней лиги Лас-Вегаса и Летней лиги Орландо (управляется „Орландо Мэджик“). На время проведения турниров объединяет клубы НБА, которые наигрывают в рамках Летней лиги различные составы. Обычно игроками стартовой пятёрки становятся молодые игроки либо игроки скамейки запасных, которые проходят предсезонную подготовку вместе с игроками „основы“. Команды по итогам выступлений новичков решают, подписать или нет с ними контракт. Часто в розыгрыше принимают участие только что выбранные на драфте игроки либо игроки, которые достаточно давно не выступали в НБА.

В составе команды „Чикаго Буллз“ Дрелл одержал 4 победы и потерпел 1 поражение, набирая в среднем 5 очков за игру при 14,7 минутах за матч.

В субботу, 16 декабря „Чикаго Буллз“ объявили, что подписали с Дреллом двусторонний контракт, который позволяет ему выступать как в НБА, так и продолжать играть за „Винди Сити Буллз“ в G-лиге.

23-летний Дрелл признался NBC, что предложение от клуба НБА „Чикаго Буллз“ стало для него неожиданностью.