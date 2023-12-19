Эстонский баскетболист о своем контракте с клубом НБА: сначала моя мама подумала, что я опять что-то натворил

Баскетболист сборной Эстонии Хенри Дрелл может стать вторым эстонским игроком после Мартина Мюйрсеппа, который сыграет в официальном матче НБА.
Дрелл начал заниматься баскетболом в 9 лет и благодаря своим родителям попал в спортивную школу „Аудентес“ к тренеру Яанусу Левкою. Для Хенри, сына ведущих баскетболистов Эстонии, Харри Дрелла и Марель Грюнталь-Дрелл, карьера в баскетболе была идеальным вариантом, и уже в юном возрасте он уехал за границу.
В июле 2016 года Дрелл перешел в немецкий клуб „Брозе Бамберг“, с которым подписал шестилетний контракт, выступая поначалу за молодежную команду. Дебют Дрелла за основу „Бамберга“ состоялся почти три года спустя - 18 марта 2019 года. Эстонский баскетболист набрал 2 очка, а его команда выиграла со счетом 100:74.
Далее Дрелл выступал за различные европейские клубы.
Весной 2019 года он заявил о своем участии в драфте НБА. ESPN тогда поставил эстонца на 55-е место из 100 участников, позже Дрелл решил отказаться от драфта, чтобы попытаться подняться выше в рейтинге драфта НБА 2020 года, но нагрянул ковид, и все планы рухнули.
В январе 2022 года Дрелл, допущенный к драфту НБА, был приобретен через пул доступных игроков командой „Винди Сити Буллз“, которая выступает в G-лиге НБА.
После того как он не был выбран на драфте НБА 2022 года, Дрелл подписал контракт на участие в летней лиге НБА с „Чикаго Буллз“.
В составе команды „Чикаго Буллз“ Дрелл одержал 4 победы и потерпел 1 поражение, набирая в среднем 5 очков за игру при 14,7 минутах за матч.
В субботу, 16 декабря „Чикаго Буллз“ объявили, что подписали с Дреллом двусторонний контракт, который позволяет ему выступать как в НБА, так и продолжать играть за „Винди Сити Буллз“ в G-лиге.
23-летний Дрелл признался NBC, что предложение от клуба НБА „Чикаго Буллз“ стало для него неожиданностью.
„Накануне вечером у нас была игра, а рано утром — тренировка. Я лег спать довольно поздно и был уставшим, когда пришел на тренировку, а голова немного кружилась“, — вспоминает Дрелл. И тут главный тренер „Винди Сити Буллз“ позвал меня в свой кабинет и сказал: „Мы должны тебе кое-что сказать“. Я решил: „Боже мой, неужели я что-то натворил“. У помощника тренера и главного тренера было очень серьезное выражение лица, пока они не сказали: „Чикаго Буллз“ предлагают тебе двусторонний контракт“.
Первым Дрелл поделился отличной новостью с мамой. „Я давно хотел сообщить ей эту новость. Я поступил с матерью так же, как тренеры поступили со мной. Я сказал, что хочу сообщить кое-что безумное. Она ответила: „Боже мой, что же ты опять наделал“, — смеется Дрелл.
„В США он играет всего два года, а сам процесс занял еще больше времени, за границей он с 2016 года. Его прогресс — это большая работа, в ней есть все: сила воли, вера в себя, положительные и отрицательные моменты“, — сказал мама Дрелла, когда ее спросили, что подписание контракта с „Буллз“ говорит о характере ее сына.
Сколько Дрелл будет получать?
Вероятно, 386 057 долларов (353 937 евро по сегодняшнему курсу). Математика выглядит следующим образом: зарплата игрока при двустороннем контракте составляет половину минимальной зарплаты в НБА (1 119 563 долларов), 559 782 долларов. Размер зарплаты зависит от того, когда игрок подписал двусторонний контракт. „Буллз“ подписали Дрелла на 54-й день регулярного чемпионата НБА, а этот сезон продлится 174 дня. Немного деления и умножения, и в результате получается 386 057 долларов.
Когда Дрелл может дебютировать в НБА?
Когда двусторонний контракт подписывается в начале сезона, игрок может сыграть максимум в 50 матчах регулярного чемпионата. Количество матчей Дрелла рассчитывается так же, как и лимит зарплаты, поскольку максимальное количество игр зависит от того, когда был подписан контракт. Таким образом, лимит Дрелла составляет 35 матчей.
„Буллз“ пока далеки от плей-офф. По предположениям американских СМИ, чикагцы пытаются избавиться от одного из своих ведущих игроков, Зака Лавина, но его контракт слишком „жирный“, поэтому интерес со стороны других клубов пока слабый. Так или иначе, „быкам“ в ближайшее время придется решить, по какому пути им идти: попытаться любой ценой выйти в плей-офф, или сосредоточиться на получении максимально высокой позиции на драфте. Это может звучать цинично, но чем хуже будет играть „Буллз“, тем выше шансы Дрелла сыграть в НБА.
Дрелл может также побороться за место под солнцем при хороших выступлениях в G-лиге, но для этого нужно продолжать прибавлять, и если он уже наконец получит свой шанс, то должен будет воспользоваться им по максимуму.
Теоретически первая игра Дрелла за „Буллз“ может состояться в ночь со среды на четверг в 3:00 по эстонскому времени, когда его команда встретится дома с „Лос-Анджелес Лейкерс“. Однако нам все-таки надо запастись терпением.
Мартин Мюйрсепп - единственный эстонец, игравший в НБА. С 1996 по 1998 год он провел 83 матча в составе команд „Майами Хит“ и „Даллас Маверикс“.
Американский спортивный журналист спросил Дрелла, как он себя чувствует, будучи вторым эстонцем, подписавшим контракт с клубом НБА.
„Я занялся баскетболом во многом потому, что с хочу вернуть свою страну на карту баскетбольного мира. И это особое чувство, — сказал 23-летний Дрелл. — Надеюсь, я смогу продолжить это наследие“.
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