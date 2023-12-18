Олимпийские комитеты стран Балтии осуждают решение МОК относительно России и Беларуси и требуют объяснений

„Пока конфликт в Украине продолжается и мирное население страдает от военных преступлений, совершенных Россией при поддержке Беларуси, мы считаем это решение неприемлемым“, - говорится в письме, инициатором которого является Латвийский олимпийский комитет, сообщает Inside The Games.

В письме МОК также просят разъяснить, как планируется контролировать и выявлять, какие спортсмены из России и Беларуси выступают против войны, а какие связаны с военными структурами.

По мнению латышей, восемь стран (Латвия, Эстония, Литва, Украина, Дания, Швеция, Финляндия и Норвегия) сформировали против допуска на Олимпиаду спортсменов из России и Белоруси единое общество, которые находится в тесном контакте друг с другом и совместно координируют свои действия.

В сообщении Латвийского олимпийского комитета (ЛОК), опубликованном на его сайте в пятницу, 15 декабря, говорится, что решение Украины особенно важно на нынешнем этапе. „Многие спортсмены из этой страны уже прошли квалификацию на Олимпиаду-2024. Украина может принять решение не соревноваться в одних соревнованиях со спортсменами из России или Беларуси или, наоборот, бороться с ними на спортивной площадке и использовать Олимпиаду как широкую общественную платформу“, - говорится в заявлении ЛОК.

Латыши добавляют, что ежедневно работают над темами, связанными с парижской Олимпиадой, и обещают оказать украинцам всю возможную помощь в их стремлении попасть на парижскую Олимпиаду, а также поддержать их в борьбе за то, чтобы российские и белорусские спортсмены не доехали до Олимпиады в Париже.

„Это не простой вопрос, который можно решить только одним способом. При этом следует добавить, что решения МОК не меняют мнения ЛОК: Олимпийский комитет осуждают агрессию России против Украины и повсеместный террор и бесчеловечное насилие против украинского народа, а также все другие военные конфликты, в результате чего страдают люди“, - добавляет Олимпийский комитет Латвии.

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