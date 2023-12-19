То не проехать, то гололед: что делает город, чтобы нарвитяне могли перемещаться по улицам и в плохую погоду(5)
За последние 5 дней, сообщает служба Скорой помощи Нарвы, было 8 человек, которым понадобилось лечение из-за падений, связанных с погодными условиями. На плохую уборку снега в конце прошлой недели жаловались как владельцы автомобилей, так и пешеходы, мамы с детскими колясками. Со вчерашнего дня в городе гололед, который тоже вызывает ворчание со стороны нарвитян и нарекания к работе местных служб уборки городской территории.
RusDelfi задал вопросы Департаменту городского хозяйства о том, как проходила уборка снега и есть ли план Б у города на случай, если погода начнет „угрожать“ безопасности движения в городе.
Как такового плана Б у города нет, и уборка снега происходит в обычном режиме при любой погоде.
В зимний период, по словам Оксаны Партс, старшего специалиста горуправы по благоустройству отдела коммунального хозяйства и строительства, их специалисты контролируют очистку дорог от снега, обработку их реагентами, вывоз снега и посыпание тротуаров гранитной крошкой или песком. В конце прошлой недели и в выходные, когда был снегопад, отмечает Партс, три плужные машины работали круглосуточно. „На тротуарах и внутриквартальных дорогах работает семь снегоуборочных тракторов, а в старом городе на расчистке узких улиц дополнительно работает джип с отвалом и пескоразбрасывателем“, - рассказала специалист горуправы.
„На дорогах садоводческих кооперативов дополнительно задействован грейдер, на улицах работает 22 человека, которые убирают автобусные остановки и пешеходные переходы“, - добавила Партс.
В целом, по ее словам, работы производятся в зависимости от погодных условий, согласно республиканскому постановлению, в котором описаны требования к уборке дорог разных категорий. Работы ведутся в приоритетном порядке, согласно категорийности улиц. „Договор с фирмой, обслуживающей город заключен не первый год, и исполнители стараются планировать свою рабочую силу, - прокомментировала Партс. - Городской департамент хозяйства и обслуживающая фирма готовы принять все усилия и понимают всю ответственность. Также просим извинения у жителей города за возможные неудобства, благодарим за понимание и просим учитывать, что в сильные снегопады невозможно прочистить все дороги одновременно. Просим немного набраться терпения“.
„Кроме того, очищенный от снега город - это не всегда городские территории, - ответили в Департаменте городского хозяйства. - Зачастую речь идет о том, что собственники частной недвижимости, в том числе квартирные товарищества или cобственники незастроенных территорий, также не выполняют свои обязанности по содержанию в порядке своих территорий. Поэтому претензии к плохой уборке города не всегда можно отнести в адрес городских служб“. Специалисты Департамента приводят в пример пешеходный мост через железную дорогу, собственником которого не является город и обязанность его уборки не входит в объемы городского договора.
Оксана Партс также отметила, что фирме бывает сложно или даже невозможно убрать те участки дорог, где припаркованы машины. Поэтому они призывают жителей города, чьи машины припаркованы на городской территории, убирать снег в радиусе двух метров от своих автомобилей.
Теперь погода изменилась, но мокрый снег ожидается в течение всей недели, согласно прогнозу погоды. „Погода будет переменчива до плюсовой температуры, что может привести к образованию заносов, таким образом, в ближайшее время горожанам следует считаться с устойчивой зимней и снежной погодой“, - резюмировала специалист Департамента.
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