То не проехать, то гололед: что делает город, чтобы нарвитяне могли перемещаться по улицам и в плохую погоду

RusDelfi задал вопросы Департаменту городского хозяйства о том, как проходила уборка снега и есть ли план Б у города на случай, если погода начнет „угрожать“ безопасности движения в городе.

Как такового плана Б у города нет, и уборка снега происходит в обычном режиме при любой погоде.

В зимний период, по словам Оксаны Партс, старшего специалиста горуправы по благоустройству отдела коммунального хозяйства и строительства, их специалисты контролируют очистку дорог от снега, обработку их реагентами, вывоз снега и посыпание тротуаров гранитной крошкой или песком. В конце прошлой недели и в выходные, когда был снегопад, отмечает Партс, три плужные машины работали круглосуточно. „На тротуарах и внутриквартальных дорогах работает семь снегоуборочных тракторов, а в старом городе на расчистке узких улиц дополнительно работает джип с отвалом и пескоразбрасывателем“, - рассказала специалист горуправы.

„На дорогах садоводческих кооперативов дополнительно задействован грейдер, на улицах работает 22 человека, которые убирают автобусные остановки и пешеходные переходы“, - добавила Партс.

В целом, по ее словам, работы производятся в зависимости от погодных условий, согласно республиканскому постановлению, в котором описаны требования к уборке дорог разных категорий. Работы ведутся в приоритетном порядке, согласно категорийности улиц. „Договор с фирмой, обслуживающей город заключен не первый год, и исполнители стараются планировать свою рабочую силу, - прокомментировала Партс. - Городской департамент хозяйства и обслуживающая фирма готовы принять все усилия и понимают всю ответственность. Также просим извинения у жителей города за возможные неудобства, благодарим за понимание и просим учитывать, что в сильные снегопады невозможно прочистить все дороги одновременно. Просим немного набраться терпения“.