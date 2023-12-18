Играете в FB-приложение с рождественскими образами от ИИ? Специалист в сфере ИТ предупреждает: ваши данные передают Китаю

„Прикоснитесь и играйте“, – предлагает приложение My Puzzles, которое в течение нескольких минут с помощью искусственного интеллекта выдает приукрашенные ваши фотографии. Специалист в сфере ИТ Аурелиюс Урнежюс на своей странице в фейсбуке поделился информацией об этом приложении.

„Да, сайт создателей не живет на европейском сервере, он находится у господ китайцев, поэтому, скорее всего, те же китайцы собирают наши данные, что потом с ними делают, никто не скажет, несмотря на всю красивую информацию о приватности, что якобы они ничего у себя хранить не будут“, – писал он. По словам Урнежюса, создатели приложения пытаются спрятаться под брендом другого разработчика игр.

„Я только хочу напомнить, что фотография, которую вы передаете, несет в себе не только информацию о месте и времени, гаджете, но и о том, что у вас за спиной, когда вы делаете селфи и на что не обращаете внимания“, – предупреждает специалист. Мантас Ужупис, эксперт по безопасности ИТ компании Tele2, сказал, что если приложение зарегистрировано в Китае, то можно быть уверенными - у Китая есть доступ к данным.

„Правда, не стоит заблуждаться, думая, что если приложение зарегистрировано, например в США, то оно безопасно. Только в ЕС существуют жесткие требования к политике конфиденциальности“, – сказал эксперт. По его словам, цель сбора информации известна только самому создателю приложения. „Некоторые приложения просто собирают информацию ради сбора. Другой способ ее использования – использование фотографий для совершенствования искусственного интеллекта. Также возможны и другие способы использования – например, если получил имя, фамилию и фото человека, осталось совсем немного для подделки его документа“, – предупреждает Ужупис.