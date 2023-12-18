Пятилетний ребенок и пожилые пациенты: в Нарвской больнице начали вести статистику по попавшим в стационар больным с ковидом

Восемь заболевших находятся в отделении инфекционных заболеваний, трое - в хирургии, а пятеро лежат в отделении сестринского ухода.

Для сравнения, в конце ноября в клинике лежали 20 пациентов с диагностированным ковидом.

„Если заболели - лечим симптомы: сбиваем температуру, принимаем отхаркивающие средства, используем капли в нос, полощем горло, много употребляем жидкости и прочее, как всегда в период ОРЗ, - объясняет Татьяна Славкина, врач-терапевт клиники внутренних болезней. - Но если становится трудно дышать, не хватает воздуха, температуру не сбить, чувствуется слабость в ногах, то стоит вызвать скорую“.

Понять, ковид у вас или другое ОРЗ, без специфического теста невозможно, так как симптомы одинаковые при всех респираторных вирусах. „Если же в семье кто-то болеет ковидом, и это подтверждено тестом, то с большой вероятностью у следующего заболевшего в семье будет обнаружен тот же вирус“, - говорит врач.

Ковид у молодых и здоровых людей, а также у детей протекает как обычная респираторная инфекция с повышением температуры, кашлем, першением или болью в горле, головной болью, болью в мышцах. „А вот у людей старшего возраста или имеющих хронические заболевания эта вирусная инфекция может протекать тяжелее и осложняться, например, воспалением легких и дыхательной недостаточностью“, - уточняет терапевт.

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