Баскетбол
18.12.2023, 18:01

ВИДЕО | Северо-Европейская Баскетбольная Лига: клуб „Кейла“ одержал уверенную победу над чешским клубом

 

В понедельник, 18 декабря, в рамках Северо-Европейской Баскетбольной Лиги (ENBL) клуб „Кейла“ обыграл на выезде чешский клуб „Брно“ со счетом 93:73.

В первой четверти ни один из клубов не добился успеха, и она завершилась со счетом 20:20. Клуб „Кейла“ после второй четверти выигрывал со счетом 49:40. Эстонский клуб продолжал набирать обороты и после третьей четверти чешский клуб отставал на 13 очков. Последняя четверть прошла под полным контролем гостей и игра завершилась со счётом 73:93 в пользу „Кейла“.

Клуб „Кейла“ сыграл три матча в Европейской Северной Баскетбольной Лиги (ENBL). Дома они проиграли румынскому „Волунтари“ 53:82 и бельгийскому „Льежу“ 92:96, а на выезде обыграли латвийскую „Валмиеру“ 97:91. Эстонский клуб занимает шестое место в группе В и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

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