Financial Times: Евросоюз может лишить Венгрию права голоса, чтобы согласовать пакет помощи Украине

По их словам, для этого может быть задействована седьмая статья договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. Этот процесс может быть заблокирован любой страной ЕС, однако после недавних выборов в Польше, где к власти пришла либеральная оппозиция, у Венгрии „не осталось гарантированного защитника“ в Евросоюзе, пишет FT.

Источники издания отмечают, что многие страны ЕС обеспокоены возможностью применения „самого мощного оружия ЕС против государства-члена“. Европейские чиновники намерены переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который отказывается согласовать помощь Украине, продемонстрировав ему „настоящую цену“ изоляции внутри ЕС.

В случае, если эта тактика не сработает, то остальные страны Евросоюза могут заключить соглашение о помощи Киеву без участия Венгрии, но это займет больше времени и „станет лишь временным решением“, пишет FT.

„Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас применить другие инструменты. Но в конечном итоге Венгрия не сможет помешать нам выделить деньги Украине“, — заявил в разговоре с изданием высокопоставленный европейский чиновник.

15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение Евросоюза о выделении Украине экономической помощи в размере 50 миллиардов евро. Глава Европейского совета Шарль Мишель тогда отметил, что против помощи Украине выступила только Венгрия. При этом на том же саммите Европейский совет решил начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз, против чего неоднократно выступал Орбан. Позднее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц убедил Орбана покинуть встречу на время голосования, что позволило лидерам ЕС принять решение о начале переговоров, которое требовало единогласия всех стран — участниц союза.

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