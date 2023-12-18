Правда ли, что Зеленский купил две яхты за $75 млн?

В российских Telegram-каналах новость стала распространяться 28 ноября. Блогеры ссылались на расследование, согласно которому в октябре 2023 года люди из ближайшего окружения Зеленского приобрели две яхты общей стоимостью $75 млн. Об этом, в частности, написали Telegram-каналы „Саня во Флориде“ (398 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Соловьёв“ (300 000), „Украина.ру“ (142 000) и „Осташко! Важное“ (109 000). Также статью под названием „Зеленского поймали на покупке роскошных яхт за $75 млн“ опубликовала „Комсомольская правда“.

Большинство Telegram-каналов сослалось на издание DC Weekly, в котором появилась статья о „роскошной жизни Зеленского“ и „потраченной американской помощи“. Такая публикация на этом сайте действительно существует, её автор — Джессика Девлин. Это издание уже было замечено в распространении фейков об Украине — в начале ноября 2023 года там появилась публикация о том, что Фонд Елены Зеленской якобы связан с торговлей детьми. Тогда же „Проверено“ писало и об авторе статьи про яхты: у Джессики Девлин не только фальшивая биография, но и фотография, принадлежащая совершенно другому человеку.

Однако статья DC Weekly — не первоисточник истории про яхты Зеленского. Сайт ссылается на расследование журналиста Шахзада Насира. 23 ноября он опубликовал на YouTube видео, посвящённое яхтам, якобы купленным для Зеленского, а также разместил ссылку на ролик в своём аккаунте в соцсети Х. Никаких других видео на YouTube-канале Насира на момент написания этого разбора так и не появилось, а всего у канала 129 подписчиков. В профиле этого автора в Х указано, что он журналист, работающий на постоянной основе на сайт Emirates 24/7. Впрочем, на этом портале нет ни упоминаний Шахзада Насира, ни статьи про яхты Зеленского.

Таким образом, первоисточник новости — это ролик в YouTube, более ранних упоминаний найти не удалось.