Финская компания конфисковала поезда, курсирующие между Финляндией и Россией. РЖД: это незаконно

Российская государственная компания РЖД утверждает, что VR действовал незаконно, взяв в собственность поезда Allegro. Поезда принадлежали совместному предприятию VR и РЖД – Oy Karelian Trains Ltd.

По заявлению VR, российский владелец пренебрег своими финансовыми обязательствами перед совместным предприятием. Переговоры не дали результатов, поэтому финская сторона выкупила кредиты Karelian Trains, и четыре поезда Allegro были переданы в собственность компании.

По словам представителей РЖД, концерн не согласовывал переход поездов Allegro в собственность финской стороны.

„В марте 2022 г. финский государственный железнодорожный оператор VR в одностороннем порядке прекратил курсирование поездов Allegro“, – сообщили в РЖД.

В результате их простоя компания Karelian Trains потеряла источник дохода и не смогла выполнять свои финансовые обязательства.

„Неправомерные действия компании VR и финского менеджмента компании Oy Karelian Trains Ltd привели к неплатежеспособности последней“, – подчеркнули в РЖД.

Компания VR сообщила в четверг, 14 декабря, что выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога. С 2025 года поезда планируют использовать во внутреннем междугородном сообщении.

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