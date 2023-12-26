Почему криптопреступников, открывших компании в Эстонии и отмывших здесь миллионы евро, поймать почти невозможно?

Почти два года после введения нового закона о выдаче лицензий на предоставление услуги виртуальной валюты и того, что за этим последовало, чиновники и политики, затаив дыхание, ждали, чтобы Moneyval — Европейская комиссия по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, которая внимательно следит за злоупотреблением виртуальными валютами, — не внесла Эстонию в „серый список“.