Эстонский Экспресс
26.12.2023, 08:50

Почему криптопреступников, открывших компании в Эстонии и отмывших здесь миллионы евро, поймать почти невозможно?

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: 24K-Production | Shutterstock

Почти два года после введения нового закона о выдаче лицензий на предоставление услуги виртуальной валюты и того, что за этим последовало, чиновники и политики, затаив дыхание, ждали, чтобы Moneyval — Европейская комиссия по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, которая внимательно следит за злоупотреблением виртуальными валютами, — не внесла Эстонию в „серый список“.

Если бы это произошло, то это означало бы не только репутационный, но и финансовый ущерб. Кредитный рейтинг Эстонии бы резко упал. Выросла бы цена денег, иностранные инвесторы бы стали держаться подальше от Эстонии.

Эстонию пронесло, но ей вынесли длинный список предупреждений.

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