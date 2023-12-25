Эстонский Экспресс
25.12.2023, 16:21

Эстонские лицензии — фетиш криптовалютного мира. Законотворцы и представить не могли, что страна окажется на грани экономической катастрофы

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: AIскриншот

В 2017 году Эстония стала одной из первых стран в мире, начавшей официально лицензировать провайдеров услуг виртуальных валют. Когда летом журналисты Eesti Ekspress встречаются с одним из авторов закона, ему до сих пор неловко о нем говорить. Он не приукрашивает, не отговаривается, но и не подыскивает слова. „Это хороший пример плохого законотворчества. Из этого ничего и не могло выйти“, — с горечью признает он.

Он говорит о новом законе о борьбе с отмыванием денег, который вступил в силу 27 ноября 2017 года и спровоцировал бум выдачи лицензий на предоставление услуги виртуальной валюты.

Когда чиновникам в пояснительной записке к закону пришлось прогнозировать возможные последствия выдачи криптовалютных лицензий, они не знали, что писать. В Бюро данных по отмыванию денег (RAB) просто пожали плечами.

Предполагалось, что при наилучшем раскладе за лицензиями обратятся местные криптоинвесторы. Тогдашний глава RAB Мадис Рейманд в своей пояснительной записке прогнозировал, что в 2018 году ему придется нанять в лучшем случае четырех новых сотрудников.

Однако вскоре на эстонские криптолицензии стали слетаться теневые торговцы криптой со всего мира, как к одиноко стоящему фонарю слетаются ночные бабочки.

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