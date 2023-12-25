Эстонские лицензии — фетиш криптовалютного мира. Законотворцы и представить не могли, что страна окажется на грани экономической катастрофы

В 2017 году Эстония стала одной из первых стран в мире, начавшей официально лицензировать провайдеров услуг виртуальных валют. Когда летом журналисты Eesti Ekspress встречаются с одним из авторов закона, ему до сих пор неловко о нем говорить. Он не приукрашивает, не отговаривается, но и не подыскивает слова. „Это хороший пример плохого законотворчества. Из этого ничего и не могло выйти“, — с горечью признает он.