Эстонские лицензии — фетиш криптовалютного мира. Законотворцы и представить не могли, что страна окажется на грани экономической катастрофы(11)
В 2017 году Эстония стала одной из первых стран в мире, начавшей официально лицензировать провайдеров услуг виртуальных валют. Когда летом журналисты Eesti Ekspress встречаются с одним из авторов закона, ему до сих пор неловко о нем говорить. Он не приукрашивает, не отговаривается, но и не подыскивает слова. „Это хороший пример плохого законотворчества. Из этого ничего и не могло выйти“, — с горечью признает он.
Он говорит о новом законе о борьбе с отмыванием денег, который вступил в силу 27 ноября 2017 года и спровоцировал бум выдачи лицензий на предоставление услуги виртуальной валюты.
Когда чиновникам в пояснительной записке к закону пришлось прогнозировать возможные последствия выдачи криптовалютных лицензий, они не знали, что писать. В Бюро данных по отмыванию денег (RAB) просто пожали плечами.
Предполагалось, что при наилучшем раскладе за лицензиями обратятся местные криптоинвесторы. Тогдашний глава RAB Мадис Рейманд в своей пояснительной записке прогнозировал, что в 2018 году ему придется нанять в лучшем случае четырех новых сотрудников.