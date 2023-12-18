Суды отложили рассмотрение исков Навального к колонии до „установления его местонахождения“

„Сегодня у Алексея должно быть семь судов. Первые два уже состоялись — его туда не вывели даже по видеосвязи. Дела приостановлены до „установления местонахождения Навального“. За выходные юристы ФБК сделали запросы в более чем 200 СИЗО по всей стране. Ожидаем ответы“, — сообщила Ярмыш.

Адвокаты Навального просили не приостановить, а отложить процесс, чтобы суд подал запрос к ФСИН о местонахождении политика, пишет SOTAvision. В итоге два суда Владимирской области перенесли рассмотрение исков Навального.

С 6 декабря сотрудники ФСИН не пускают адвокатов к Алексею Навальному, который ранее находился в колонии строгого режима № 6 во Владимирской области. Политика также не подключают к заседаниям суда по его жалобам по видеосвязи из колонии.

15 декабря на одном из заседаний суда зачитали справку ФСИН о том, что Навальный „убыл в исправительное учреждение, расположенное за пределами Владимирской области“. В документе утверждалось, что политика перевели в рамках исполнения приговора по делу об „экстремизме“. Куда именно отправили Навального, в справке не сообщалось.

По одной из версий, связь с политиком могла пропасть в связи с его переводом в другую колонию. Baza без ссылки на источник сообщала, что Навального этапировали в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу о вандализме. Соратники Навального проверили большую часть московских изоляторов, но не нашли там политика.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.