Только сложная операция спасет от ампутации лапы убежавшего из дома и попавшего под машину щенка

Молодая немецкая овчарка по кличке Луна вырвалась от 70-летней женщины и выбежала за ворота. Проезжавший мимо автомобиль сбил неожиданно появившегося на дороге щенка. Это случилось на острове Сааремаа в деревне Аудла. Пострадавшую собаку срочно доставили в ветеринарную клинику Мухумаа, однако оказать помощь на месте не удалось. Ассистент клиники вместе с Луной поспешил на паром, врачи ветеринарной клиники Billy согласились подождать прибытия пострадавшей собаки, хотя их рабочий день закончился.

Как выяснилось, у Луны раздроблена лапа, начиная от колена. При такого рода травмах требуется помощь опытного ортопеда. Луна не смогла остаться в ветthbyfhyjq клинике Billy, так как нет свободного времени для операции. Луну доставили в Tallinna loomade kiirabi (Таллинннскую скорую ветеринарную помощь). Предстояло сделать непростой выбор: ампутировать или спасти лапу, сделав дорогостоящую операцию, за успешный результат которой ручаться нельзя. И все же учредитель НКО Loomapäästegrupp („Группа спасения животных“) Хейки Валнер решил, что нужна операция.

„Конечно, неизвестно, удастся ли нам собрать необходимую сумму. В этом году, об этом говорит и опыт других некоммерческих организаций, на благотворительность жертвуют неохотно. Политики могут сколько угодно говорить о том, что мы живем хорошо, у людей просто нет денег, чтобы оказывать помощь“, - сказал Валнер.

„Если нам удастся собрать требуемую сумму, это будет рождественское чудо“, - добавил он.

Хозяева Луны, осознав, что не справятся с резвым и любопытным щенком, передали ее НКО Loomapäästegrupp. „Они приняли правильное решение. Они очень любили собаку, занимались с ней в специальной школе, но так случилось, что дважды в неделю они были вынуждены доверять щенка заботам пожилой женщины. Эта задача оказалfсь ей не под силу“, - сказал Валнер.

Для того чтобы для Луны свершилось рождественcкое чудо, деньги можно перечиcлить на счет:

Loomapäästegrupp MTÜ

EE437700771003183318

Luna ravikulud (расходы на лечение Луны)