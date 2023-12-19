Только сложная операция спасет от ампутации лапы убежавшего из дома и попавшего под машину щенка(1)
Молодой, задорный щенок вырвался из дома и попал под машину. Некоммерческое объединение Loomapäästegrupp („Группа спасения животных“) стоит перед выбором: позволить ампутировать щенку лапу или попытаться ее спасти. Но для того потребуется сложная операция.
Молодая немецкая овчарка по кличке Луна вырвалась от 70-летней женщины и выбежала за ворота. Проезжавший мимо автомобиль сбил неожиданно появившегося на дороге щенка. Это случилось на острове Сааремаа в деревне Аудла. Пострадавшую собаку срочно доставили в ветеринарную клинику Мухумаа, однако оказать помощь на месте не удалось. Ассистент клиники вместе с Луной поспешил на паром, врачи ветеринарной клиники Billy согласились подождать прибытия пострадавшей собаки, хотя их рабочий день закончился.
Как выяснилось, у Луны раздроблена лапа, начиная от колена. При такого рода травмах требуется помощь опытного ортопеда. Луна не смогла остаться в ветthbyfhyjq клинике Billy, так как нет свободного времени для операции. Луну доставили в Tallinna loomade kiirabi (Таллинннскую скорую ветеринарную помощь). Предстояло сделать непростой выбор: ампутировать или спасти лапу, сделав дорогостоящую операцию, за успешный результат которой ручаться нельзя. И все же учредитель НКО Loomapäästegrupp („Группа спасения животных“) Хейки Валнер решил, что нужна операция.
„Конечно, неизвестно, удастся ли нам собрать необходимую сумму. В этом году, об этом говорит и опыт других некоммерческих организаций, на благотворительность жертвуют неохотно. Политики могут сколько угодно говорить о том, что мы живем хорошо, у людей просто нет денег, чтобы оказывать помощь“, - сказал Валнер.
„Если нам удастся собрать требуемую сумму, это будет рождественское чудо“, - добавил он.
Хозяева Луны, осознав, что не справятся с резвым и любопытным щенком, передали ее НКО Loomapäästegrupp. „Они приняли правильное решение. Они очень любили собаку, занимались с ней в специальной школе, но так случилось, что дважды в неделю они были вынуждены доверять щенка заботам пожилой женщины. Эта задача оказалfсь ей не под силу“, - сказал Валнер.
Для того чтобы для Луны свершилось рождественcкое чудо, деньги можно перечиcлить на счет:
Loomapäästegrupp MTÜ
EE437700771003183318
Luna ravikulud (расходы на лечение Луны)
Или позвонитm по телефонам пожертвования Loomapäästegrupp: