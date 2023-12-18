С сегодняшнего дня в Ласнамяэ мобильный маммограф будет обслуживать женщин на новом месте

„На ранних стадиях рака молочной железы обычно нет никаких симптомов или заметных жалоб, поэтому единственный способ предотвратить его и выявить на ранней стадии - прийти на обследование“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Она добавила, что для каждой пациентки с раком молочной железы существуют варианты лечения, в зависимости от степени прогрессирования заболевания. Чем раньше обнаружена злокачественная опухоль, тем лучше результат лечения.

В 2023 году на скрининговое обследование рака молочной железы приглашены женщины 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 и 1973 годов рождения. Маммографический автобус будет ожидать жительниц Ласнамяэ во дворе Medicum AS (ул. Пунане, 61) с 18 по 29 декабря 2023 года. Прийти на скрининг можно в рабочий день с 8.30 до 17.00.

Чтобы принять участие в обследовании, необходимо предварительно записаться на прием через общегосударственную регистратуру (digiregistratuur.ee) или по телефону 627 4470.

Обследование занимает около 20 минут и может быть немного неприятным, но не болезненным. Придя на обследование, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Участие в обследовании бесплатное. После оказания услуги маммографический автобус выставит счет Кассе здоровья.

Следует помнить, что в маммографическом обследовании могут принять участие женщины, чей год рождения попадает в целевую группу скрининга и чье место жительства на момент получения приглашения/рассылки указано как Эстонская Республика. Электронное приглашение будет отправлено лицам, входящим в целевую группу скрининга, чей адрес электронной почты eesti.ee направлен на их личный адрес электронной почты или зарегистрирован в регистре населения. Если вы не получили приглашение на свой адрес электронной почты, необходимо проверить свои контактные данные на сайте eesti.ee.

Вне целевой группы принять участие в скрининговом обследовании можно только по направлению врача, но и при этом необходима предварительная регистрация.