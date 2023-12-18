С сегодняшнего дня в Ласнамяэ мобильный маммограф будет обслуживать женщин на новом месте
В первой половине декабря маммографический автобус был припаркован возле торгового центра Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13). С сегодняшнего дня можно пройти скрининговое обследование в маммографическом автобусе во внутреннем дворе Medicum AS (ул. Пунане, 61). Необходима предварительная регистрация.
„На ранних стадиях рака молочной железы обычно нет никаких симптомов или заметных жалоб, поэтому единственный способ предотвратить его и выявить на ранней стадии - прийти на обследование“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Она добавила, что для каждой пациентки с раком молочной железы существуют варианты лечения, в зависимости от степени прогрессирования заболевания. Чем раньше обнаружена злокачественная опухоль, тем лучше результат лечения.
В 2023 году на скрининговое обследование рака молочной железы приглашены женщины 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 и 1973 годов рождения. Маммографический автобус будет ожидать жительниц Ласнамяэ во дворе Medicum AS (ул. Пунане, 61) с 18 по 29 декабря 2023 года. Прийти на скрининг можно в рабочий день с 8.30 до 17.00.
Чтобы принять участие в обследовании, необходимо предварительно записаться на прием через общегосударственную регистратуру (digiregistratuur.ee) или по телефону 627 4470.
Обследование занимает около 20 минут и может быть немного неприятным, но не болезненным. Придя на обследование, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Участие в обследовании бесплатное. После оказания услуги маммографический автобус выставит счет Кассе здоровья.
Следует помнить, что в маммографическом обследовании могут принять участие женщины, чей год рождения попадает в целевую группу скрининга и чье место жительства на момент получения приглашения/рассылки указано как Эстонская Республика. Электронное приглашение будет отправлено лицам, входящим в целевую группу скрининга, чей адрес электронной почты eesti.ee направлен на их личный адрес электронной почты или зарегистрирован в регистре населения. Если вы не получили приглашение на свой адрес электронной почты, необходимо проверить свои контактные данные на сайте eesti.ee.
Вне целевой группы принять участие в скрининговом обследовании можно только по направлению врача, но и при этом необходима предварительная регистрация.
Маммографический автобус не обслуживает жителей в праздничные и сокращенные рабочие дни.
Вопросы относительно скрининга можно задать по телефону 669 6630 или по электронному адресу info@tervisekassa.ee. Скрининг проводится компанией AS Mammograaf и финансируется Кассой здоровья.
Подробную информацию о скрининговом обследовании можно получить по ссылке: www.sõeluuring.ee.