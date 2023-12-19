Черные годы „черных беретов“: что мы знаем о потерях 155-й бригады морской пехоты России

Число тяжелораненых солдат 155-й бригады достоверно установить невозможно, поэтому при подсчете этой категории мы опираемся на документы о выплатах компенсаций всем раненым, которые в результате увечья уволены со службы. По данным „Медиазоны“ и „Медузы“ (признана нежелательной в России организацией и „иноагентом“), на каждого погибшего российского военного в ходе этой войны может приходиться по 1,7-2 тяжелораненых. Следовательно, число окончательно выбывших из строя по ранению в 155-й бригаде может составлять примерно 940 человек.

К такому выводу мы пришли, изучая фотографии с кладбищ в Приморье и соседних регионах. Мы заметили, что в среднем на погостах появляются имена всех тех, о ком сообщалось публично, и еще примерно такое же количество могил военных, о гибели которых не было упоминания в СМИ или соцсетях. У нескольких десятков могил стояли флаги 155-й бригады морской пехоты, но места службы других погибших установить не удалось, поэтому мы не внесли их в список потерь „черных беретов“.

Реальное число погибших „черных беретов“ 155-й бригады может быть в два раза выше — то есть около 470 человек.

Установленная нами цифра потерь в Украине включает только тех военнослужащих, о смерти которых сообщалось в публикациях чиновников Приморского края, СМИ, соцсетях, и чье место службы мы смогли подтвердить.

Среди погибших — 18 офицеров, в том числе начальник бронетанковой службы подполковник Сергей Москвичев, четыре майора и пять капитанов.

Би-би-си совместно с „Медиазоной“ (издание признано властями России „иноагентом“) и командой волонтеров удалось установить имена 234 военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, погибших в ходе вторжения в Украину. Это в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне.

Сразу после дежурных речей начальства у мемориала воинской части заложили камень, на месте которого появится аллея в честь солдат и офицеров бригады, погибших в ходе войны в Украине. И стоявшие на плацу морпехи лучше других знают, насколько длинным является список имен их погибших сослуживцев.

27 ноября в расположении 155-й бригады морской пехоты в Приморском крае России проводили праздничное построение. Отмечали день морской пехоты. Но, судя по опубликованным видео , улыбок на лицах выстроившихся военных не было.

На подготовку лейтенанта соответствующей квалификации нужно по меньшей мере четыре года. А для того, чтобы возглавить роту, лейтенант должен набраться опыта и пройти путь до капитана, что потребует еще около трех-четырех лет. В сумме — не менее восьми лет подготовки, отмечают специалисты.

В случае выбывания рядовых специалистов (например, стрелка или минометчика), бойца другой специальности, пришедшего на замену, можно переобучить за несколько недель, в более редких случаях — за один-два месяца. Если погибает командир роты морской пехоты, то заменить его может только офицер такой же воинской специальности.

При этом значение имеет не только общее число погибших, но и то, кто именно выбыл из строя. Только в нашем списке подтвержденных потерь числятся: комбат, два заместителя командира батальона и 5 командиров роты. Для подготовки замены этим специалистам понадобится по меньшей мере 7-8 лет.

Но наибольшие потери бригада понесла в ходе нескольких попыток наступления на Угледар Донецкой области Украины, начиная с осени 2022 года.

155-я бригада морской пехоты участвовала в боях с первых дней вторжения в Украину. „Черные береты“ бригады понесли существенные потери в ходе боев в Киевской области. Украинские власти обвиняли бойцов из этой бригады в совершении военных преступлений в Буче.

По оценке как западных, так и российских экспертов, общевойсковые подразделения российской армии оказались не готовы к штурмовым действиям. В итоге задачи, которые обычно ставятся перед пехотой, пришлось решать морпехам и десантникам.

Следовательно, даже по наиболее консервативной оценке потери личного состава 155-й бригады могут превышать 1450 человек с учетом погибших, тяжело раненных и пропавших без вести. По оценке западных аналитиков, на начало вторжения численность 155-й бригады составляла три тысячи человек.

На основе публикаций родственников в соцсетях нам также известны имена 42 военнослужащих бригады, пропавших без вести. Это явно неполные данные, но мы не нашли возможности оценить общее число пропавших без вести и попавших в плен.

Косвенным образом о серьезных потерях в бригаде может свидетельствовать тот факт, что к ее составу стали приписывать подразделения „Шторм Z“, сформированные из заключенных российских колоний.

„Нас освободили от нормальной жизни, от работы, от семьи. Мы — не притесненные. Нас не надо освобождать“, — рассказала Би-би-си жительница Угледара Марина.

Для Угледара, который до войны насчитывал 15 тысяч жителей, эти попытки российского наступления обернулись почти полным разрушением города и бесчисленными людскими трагедиями.

На основе открытых данных мы смогли подтвердить, что только в ноябре 2022 года под Павловкой погибло по меньшей мере 57 морпехов 155-й бригады, еще девять пропали без вести.

Серьезными потерями для бригады завершилась и предыдущая попытка наступления на Угледар и соседнюю с ним деревню Павловка в ноябре прошлого года. Тогда несколько журналистов российских государственных каналов и поддерживающих вторжение в Украину блогеров сообщали, что за 4 дня наступления под Павловкой бригада могла потерять около 50% всей своей техники и до 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

В начале 2023 года интернет заполонили кадры хаотичных действий боевых машин морпехов 155-й бригады под Угледаром. Так, на одном из видео, снятых с дрона, было видно, как солдаты на БМП долго не могли выехать с открытого места, попав под обстрел, и в итоге задавили несколько своих сослуживцев.

В структуре российских вооруженных сил, как правило, только офицеры бывают обучены синхронному взаимодействию с другими родами войск, в особенности с артиллерией. Если эти задачи поручать необученным или неопытным командирам в ситуации повышенного стресса, это может приводить к отсутствию координации и повышенным потерям.

При этом сильнее всего на боеспособность подразделений влияет выход из строя офицеров в звании от лейтенант до капитана. Их потеря, по мнению экспертов, ведет к серьезной потере тактической слаженности. Проще говоря, подразделения начинают действовать вразнобой, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружественный огонь.

„Брат сказал, что распределили в 155-ю бригаду морской пехоты. Я звонила на горячую линию в тихоокеанский флот, там ответили, что отдельная бригада „Шторм Z“ прикреплена к морской пехоте и что брат там. Объясните мне, я ничего не понимаю уже, как так? Брат уехал с ИК-1 города Архангельск 14 апреля 2023 года“, — пишет в одной из групп по поиску пропавших военных женщина по имена Алена.

В ответ ей приходит несколько сообщений от жен и матерей еще нескольких осужденных, воюющих на фронте в составе 155-й бригады, которую губернатор Приморского края в своих речах не раз называл „легендарной“ и „элитной“.

О том, как в бригадах „черных беретов“ относятся к заключенным, рассказывал бывший уральский бизнесмен Даниил Туленков, который в 2019 году был осужден за срыв поставки оборудования по договору, а в этом году отправился на войну из колонии.

„Сейчас я понимаю, что нас загнали туда, в эту бригаду, как дармовое мясо, расходный материал: ноги и руки. Никто не ждал, что мы выживем в этой яме сколько-нибудь длительный срок“, — написал Туленков в своем телеграм-канале, который позже был удален. Как пояснил сам Туленков, его настоятельно попросили об этом командиры.

После прибытия в зону боевых действий Туленков и еще несколько осужденных были отправлены в распоряжение бригады морпехов, названия которой он не уточняет.

„Рядовые бойцы и младшие командиры относились к нам, зекам, как к равным. У нас были братские отношения. Начальство же повыше рангом воспринимало нас как двуногий тягловый скот и свое отношение даже и не скрывало… Расходник, требуемый для того, чтобы освободить для более важных дел своих штатных бойцов“, — написал Туленков.

„Плохо обученный персонал“

Треть всех подтвержденных нами потерь 155-й бригады составляют мобилизованные.

По оценке американского Института изучения войны, именно большое число мобилизованных в составе 155-й бригады стало одной из причин разгрома морпехов под Угледаром.