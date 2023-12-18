У Путина появился конкурент. Инициативная группа выдвинула Екатерину Дунцову на пост президента РФ

Собрание проходило в Москве, в районе Текстильщики. По соображениям безопасности, место проведения мероприятия не называлось до последнего момента.

По данным SOTA, накануне все нотариусы Москвы за исключением одного отказались заверять данные членов инициативной группы — в результате чего, образовалась длинная очередь.

По словам участников, „за“ проголосовал 521 человек. Проголосовавших против и воздержавшихся не оказалось.

Всего через проходную на собрание прошло 719 человек.

„Всего мы получили более 7000 заявок от тех, кто хотел вступить в инициативную группу. К сожалению, физически было невозможно вместить в одно помещение всех желающих, но мы обязательно увидимся на встречах и сборе подписей!“ — сообщается в телеграм-канале „Екатерина Дунцова — кандидат в президенты России“.

Как сообщает корреспондент SOTAvision, сначала возникли сложности, поскольку в зале присутствовало лишь 469 человек из необходимых 500: „часть людей не пустили на охране, а другая часть людей ушла, решив, что хватит подписи у нотариуса“, — сказал он.

Как рассказали также в канале, во время собрания в помещении был отключен свет. Организаторам пришлось организовывать резервное электропитание от генераторов. Через 15 минут электроснабжение, впрочем, было восстановлено.

Перед началом мероприятия на него пришли сотрудники полиции, но, как сообщается, они вели себя мирно и просто наблюдали за собранием инициативной группы.

Перед началом выступления Екатерина Дунцова отвечала на вопросы журналистов. Сообщается, что модератор взял микрофон и попросил не задавать ей „политические вопросы“. Кандидат рассказывала про детей, учебу и участие в поисковых отрядах.

На вопрос, как она оценивает шансы своей регистрации в качестве кандидата, Дунцова сказала: