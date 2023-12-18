У Путина появился конкурент. Инициативная группа выдвинула Екатерину Дунцову на пост президента РФ(4)
На следующий день после официального выдвижения в президенты РФ Владимира Путина инициативная группа проголосовала за выдвижение кандидатом независимого политика Екатерины Дунцовой. Об этом, как пишет Spektr, сообщает Astra.
Собрание проходило в Москве, в районе Текстильщики. По соображениям безопасности, место проведения мероприятия не называлось до последнего момента.
По данным SOTA, накануне все нотариусы Москвы за исключением одного отказались заверять данные членов инициативной группы — в результате чего, образовалась длинная очередь.
По словам участников, „за“ проголосовал 521 человек. Проголосовавших против и воздержавшихся не оказалось.
Всего через проходную на собрание прошло 719 человек.
„Всего мы получили более 7000 заявок от тех, кто хотел вступить в инициативную группу. К сожалению, физически было невозможно вместить в одно помещение всех желающих, но мы обязательно увидимся на встречах и сборе подписей!“ — сообщается в телеграм-канале „Екатерина Дунцова — кандидат в президенты России“.
Как сообщает корреспондент SOTAvision, сначала возникли сложности, поскольку в зале присутствовало лишь 469 человек из необходимых 500: „часть людей не пустили на охране, а другая часть людей ушла, решив, что хватит подписи у нотариуса“, — сказал он.
Как рассказали также в канале, во время собрания в помещении был отключен свет. Организаторам пришлось организовывать резервное электропитание от генераторов. Через 15 минут электроснабжение, впрочем, было восстановлено.
Перед началом мероприятия на него пришли сотрудники полиции, но, как сообщается, они вели себя мирно и просто наблюдали за собранием инициативной группы.
Перед началом выступления Екатерина Дунцова отвечала на вопросы журналистов. Сообщается, что модератор взял микрофон и попросил не задавать ей „политические вопросы“. Кандидат рассказывала про детей, учебу и участие в поисковых отрядах.
На вопрос, как она оценивает шансы своей регистрации в качестве кандидата, Дунцова сказала:
„Отлично всё идет, мне кажется, всё у нас получается — по крайней мере, по процедуре. По времени, может быть, мы чуть-чуть подольше будем всё это делать. У нас свои собственные ресурсы… Сегодня это такое чисто народное событие — люди сами всё это сделали, и большая им благодарность“, — сказала она.
Далее предстоит регистрация инициативной группы в ЦИК, после чего Дунцовой необходимо будет собрать до 25 января не менее 300 000 подписей, в каждом субъекте федерации — не более 7500.
40-летняя Екатерина Дунцова, юрист по образованию, до прошлого года работала главным редактором ржевской независимой телекомпании „РиТ“, она координирует волонтёрский поисково-спасательный отряд „Сова“, воспитывает троих детей.
По собственным словам Дунцовой, в политику её привела отмена прямых выборов мэра Ржева — Екатерина создала инициативную группу, собираясь выдвинуть законопроект, возвращающий выборы (подписи, собранные активистами, признали недействительными). В течение трёх лет Дунцова была депутатом городской думы Ржева, пока городской парламент не упразднили, объединив Ржев с районом.
В прошлом Дунцова поддерживала единоросса Романа Крылова — как на праймериз перед выдвижением в депутаты заксобрания области, так и при назначении его главой Ржева. „Агентству“ она объяснила, что на местном уровне компетенции и связи важнее партийной принадлежности.
Дунцова также активно призывала граждан участвовать в выборах президента РФ в 2018 году и в голосовании по поправкам 2020 года. В последнем случае сама она голосовала против.
16 ноября Дунцова опубликовала пост, в котором заявила, что будет баллотироваться на пост президента России, и анонсировала свой предвыборный сайт. В качестве необходимых мер Дунцова предлагает прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политзаключённых.
Выдвижение поддержала инициатива „Наш штаб“, созданная для поддержки антивоенных кандидатов в президенты сотрудниками организации „Ковчег“ (которая помогает оппозиционерам, уехавшим из России). Проект обещает помочь кандидатам в сборе подписей и ведении предвыборной кампании. Обязательным требованием к кандидатам „Наш штаб“ назвал поддержку ими прекращения войны, демократических реформ и освобождения политзаключённых.
Ранее журналу „Спектр“ рассказывала об инициативе координатор „Ковчега“ и „Нашего штаба“ Анастасия Буракова. Она также сообщила „Агентству“, что из 14 кандидатов Дунцова единственная согласилась на все требования „Нашего штаба“.
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