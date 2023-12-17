ФОТО И ВИДЕО | В Нарве появилась еще одна елка - световая

Веселый Дед Мороз, которого мастерски сыграл журналист Роман Викулов, развлекал малышню, все желающие могли спеть, рассказать стихи и просто пообщаться. Вся организация - результат гражданской инициативы, без привлечения города, только силами активных нарвитян.

Автор cветовой елки, таллиннка Эло Лийв, именно ее идея с лучами, соединяющимися в небе в треугольник, который, по заверению Эло, в хорошую погоду будет видно и с расстояния в 50 километров, была выбрана из нескольких предложений.

Напомним, что победивший в конкурсе на Кренгольмскую елку проект „Зубы дракона“, авторства нарвитянина Кирилла Смирнова, оказался более дорогостоящим, чем предполагали, а его реализация заняла бы слишком много времени. По этой причине решили дать зеленый свет проекту, занявшему второе место.

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