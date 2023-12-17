Этап Кубка мира по биатлону: Туули Томингас повторила лучший результат сезона и стала 11-й в масс-старте

Томингас допустила три промаха, После двух кругов она занимала четвертое место, но после третьего и четвертого оказалась на 14-м месте. На последнем круге Томингас обогнала трех соперниц и пришла к финишу 11-й (+1:26,9), опередив норвежку Каролину Кноттен и американку Дидру Ирвин.

Жюстин Брезаз-Буше (36:04.6) из Франции выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Ленцерхайде. За ней следуют шведки Эльвира Оберг (+5,5) и Ханна Оберг (+10,6).

Результаты:

Томингас провела лучшую гонку в сезоне в спринте, состоявшемся в Ленцерхайде в четверг, где она финишировала 11-й с одним промахом. Во вчерашней гонке преследования она допустила шесть промахов, но все же набрала очки, заняв 25-е место.

Жюстин Брезаз-Буше с 427 очками лидирует в общем зачете этапа КМ. Норвежка Ингрид Тандревольд, которая сегодня финишировала пятой, занимает второе место с 417 очками, а Эльвира Оберг - третье с 393. Томингас поднялся на три позиции и стала 17-й с 148 очками.

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