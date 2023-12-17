В Белгородской области идет бой с украинцами, сообщил российский губернатор

По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле“, - написал он в Telegram в воскресенье, 17 декабря.

По данным Гладкова, в результате обстрелов в нескольких селах Белгородской области повреждены линии электропередачи. „Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ“, - указывается далее в заявлении.

В свою очередь Telegram-канал Baza написал, что на территории Белгородской области российские военные ведут стрелковый бой c украинской диверсионной группой. По его данным, выстрелы слышны на границе села Теребрено Краснояружского района, бой начался около 11 часов. Жителей села, в котором проживают около 200 человек не эвакуировали, они прячутся в укрытиях.

Украинские диверсионные группы с начала полномасштабного российского вторжения уже неоднократно заходили на территорию Белгородской области и других регионов РФ и вели там боевые действия. Ответственность за них брали „Русский добровольческий корпус“ и легион „Свобода России“, воюющие на стороне Украины. В июне 2023 года, по данным некоторых СМИ, они временно взяли под контроль ряд сел в Грайворонском районе Белгородской области. О боях в Теребрено они пока ничего не сообщали.

Также сообщается, что в ночь на 17 декабря беспилотники атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области Российской Федерации. Есть результативные попадания, пишет Униан.

Источник РБК-Украина в украинских спецслужбах сообщил, что это была массированная атака дронов по военным объектам в трех областях России - Ростовской, Липецкой и Волгоградской.

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