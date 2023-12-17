„Вонка“ - новое кино, которое войдет в канон классических рождественских сказок Голливуда
Кинокритик П.И.Филимонов посмотрел фильм „Вонка“ и традиционно поделился своими впечатлениями от новинки.
„Вонка“, как все, скорее всего, и без меня знают – это приквел „Чарли и шоколадной фабрики“, история становления шоколадного короля Вилли Вонки, который много страдал, но не прекращал при этом производство самого лучшего в мире шоколада. Мне кажется, что это кино войдёт в канон классических рождественских сказок Голливуда, хотя, по сути, рождественской эта история и не является. Главные герои здесь не приторны и на паточны, несмотря на всю шоколадно-конфетную тематику. Они и не предельно положительны.
В какой-то момент для осуществления своих геройских целей они сознательно идут на ограбление банка. Да и цели эти не так чтобы прямо супер благородные, они всего лишь хотят честной конкуренции и продавать свой шоколад по доступным ценам – идеал для капиталистического мира. Злодеи же не страшные, а, скорее, карикатурные, особенно начальник полиции, питающий настолько нездоровое пристрастие к шоколаду Вонкиных конкурентов, что его раздувает прямо на глазах, так, что он становится похож на Эдди Мерфи в каком-то из тех фильмов, где Эдди играл массу персонажей одновременно, один из которых был какой-то невероятной толщины.
Кроме органично купающегося в своей роли Шаламе, прекрасен также и Хью Грант в роли единственного (пока?) в жизни Вонки умпа-лумпы, который в экстренный момент приходит на помощь, но вовсе не потому, что он добрый и отзывчивый, а потому, что ему нужно востребовать с Вонки его долг.
Всё красиво, все поют. Если есть какой-то из кинематографических жанров, который я не люблю целиком, так это мюзиклы, но вот почему-то в „Вонке“ внезапно поющие люди раздражают не всегда. Возможно потому, что изначально понятно, что всё то, что тебе показывают – это условность и сказка, так что, если уж они летают по воздуху, пусть они оттуда и поют, мало что уже может измениться.
Если и можно у чему-то предъявить претензии, то это, пожалуй, к истории, которая произошла до начала событий, представленных в „Вонке“, приприквелу, если так можно выразиться. Да, понятно, что Вилли научился готовить такой прекрасный шоколад у своей мамы, но откуда научилась этому она? Истоки волшебства не выявлены. Впрочем, может быть, всё банально просто, и всё дело в любви и положительность персонажа. У хороших людей всегда получаются прекрасные на вкус продукты, и не только продукты.
Хорошо бы, конечно, оно бы и в жизни было так. Но на то они и сказки, чтобы утешать нас и показывать нам прекрасную нереальность, в которой мы никогда не окажемся, где по воздуху летает Тимоти Шаламе, и можно жрать бесчисленное количество шоколадных конфет безо всякого время что для зубов, что для фигуры, потому что толстеют только от неправильного шоколада.
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