„Вонка“ - новое кино, которое войдет в канон классических рождественских сказок Голливуда

„Вонка“, как все, скорее всего, и без меня знают – это приквел „Чарли и шоколадной фабрики“, история становления шоколадного короля Вилли Вонки, который много страдал, но не прекращал при этом производство самого лучшего в мире шоколада. Мне кажется, что это кино войдёт в канон классических рождественских сказок Голливуда, хотя, по сути, рождественской эта история и не является. Главные герои здесь не приторны и на паточны, несмотря на всю шоколадно-конфетную тематику. Они и не предельно положительны.

В какой-то момент для осуществления своих геройских целей они сознательно идут на ограбление банка. Да и цели эти не так чтобы прямо супер благородные, они всего лишь хотят честной конкуренции и продавать свой шоколад по доступным ценам – идеал для капиталистического мира. Злодеи же не страшные, а, скорее, карикатурные, особенно начальник полиции, питающий настолько нездоровое пристрастие к шоколаду Вонкиных конкурентов, что его раздувает прямо на глазах, так, что он становится похож на Эдди Мерфи в каком-то из тех фильмов, где Эдди играл массу персонажей одновременно, один из которых был какой-то невероятной толщины.

Кроме органично купающегося в своей роли Шаламе, прекрасен также и Хью Грант в роли единственного (пока?) в жизни Вонки умпа-лумпы, который в экстренный момент приходит на помощь, но вовсе не потому, что он добрый и отзывчивый, а потому, что ему нужно востребовать с Вонки его долг.

Всё красиво, все поют. Если есть какой-то из кинематографических жанров, который я не люблю целиком, так это мюзиклы, но вот почему-то в „Вонке“ внезапно поющие люди раздражают не всегда. Возможно потому, что изначально понятно, что всё то, что тебе показывают – это условность и сказка, так что, если уж они летают по воздуху, пусть они оттуда и поют, мало что уже может измениться.