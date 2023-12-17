ФОТО | Селевко и Лисовская лидируют на чемпионате Эстонии по фигурному катанию после короткой программы

После субботней короткой программы у женщин лидирует Кристина Лисовская, получившая за свое выступление от судей 54,46 балла. Элизабет Ныу (54,22) заняла промежуточное второе место, а Наталья Лангербаур (52,01) на третьем месте. Всего на чемпионате Эстонии соревнуется 12 фигуристок.

Среди мужчин на медали чемпионата Эстонии претендуют четверо фигуристов. Михаил Селевко лидирует после короткой программы (80,34 балла). Второе место занимает Арлет Леванди (74,75), а третье – Александр Селевко (68,61).

Чемпионы Эстонии будут определены после произвольной программы. Второй день соревнований начнется сегодня в 13.30.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .