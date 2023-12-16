Нарвскую световую елку увидят жители Эстонии и России. Пограничники в курсе

Активисты группы KRUVI, которая развивает район Кренгольма и поддерживает идею создания культурного квартала в Нарве, придумали конкурс на лучшую елку. Они решили установить ее на постамент, на котором когда-то находился памятник Ленину. Конкурс выиграл автор проекта „Зубы дракона“ Кирилл Смирнов. Но в процессе реализации задумки выяснилось, что для такой креативной елки нужно больше денег, чем планировалось ранее. Поэтому инициаторы конкурса нашли нового автора - таллиннку Эло Лийв.

Лийв предложила сделать световую елку - это три цветных луча от прожекторов, которые соединяются в одной точке. Прожектор уже установили на этой неделе у здания Йоала, 20. Эло говорит, что в хорошую погоду лучи, то есть световую елку, будет видно с расстояния в 50 километров.

Эло Лийв давно занимается световыми инсталляциями, она участвовала в Тартуском световом фестивале, делали свои проекты в Таллинне и, например, во время фестиваля Tallinn Music Week в Нарве. Тогда она также устанавливала прожекторы, и их никто не брал. За это она благодарит нарвитян. Но на всякий случай, организаторы проекта договорились с охранной фирмой, которая будет оберегать собственность Лийв.

По словам Эло, ее идея елки напоминает о том, что в самое темное время свет виден лучше всего, свет всегда пробивает тьму и светлые люди в темное время становятся еще более яркими и их лучше видно.

„Рождество - это время, когда света становится больше - и фактически день удлиняется, и метафорически тоже, - говорит Эло. - Рождество - это рождение чуда“.