Глава лыжной сборной неудачно упал, сломал позвонок и нуждается в срочной операции

Рано утром в субботу тестирующий лыжи Рехемаа упал с необозначенного тестового склона во время обычного лыжного теста. Из-за погодных условий зона торможения на тестовом склоне была обледенелой, а конец зоны торможения не был обозначен организаторами. Зона торможения заканчивалась двухметровым обрывом, откуда Рехемаа неудачно упал и повредил позвонок.

Рехемаа немедленно оказали медицинскую помощь и направили в больницу под присмотр лучших норвежских врачей. После обеда его ожидает операция. Согласно изначальной информации, способность двигаться Рехемаа не пострадала. После операции его ждет 2-3 месяца восстановительного лечения, после чего он сможет вернуться к своему любимому спорту - лыжным гонкам по пересеченной местности.



Обязанности Рехемаа временно будет исполнять действующий руководитель Эстонского лыжного союза Кристьян Колл.