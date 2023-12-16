Глава лыжной сборной неудачно упал, сломал позвонок и нуждается в срочной операции(5)
Эстонский лыжный союз сообщил, что руководитель команды по лыжным гонкам Айвар Рехемаа неудачно упал во время тестирования лыж в Норвегии. Он находится под присмотром врачей.
Рано утром в субботу тестирующий лыжи Рехемаа упал с необозначенного тестового склона во время обычного лыжного теста. Из-за погодных условий зона торможения на тестовом склоне была обледенелой, а конец зоны торможения не был обозначен организаторами. Зона торможения заканчивалась двухметровым обрывом, откуда Рехемаа неудачно упал и повредил позвонок.
Рехемаа немедленно оказали медицинскую помощь и направили в больницу под присмотр лучших норвежских врачей. После обеда его ожидает операция. Согласно изначальной информации, способность двигаться Рехемаа не пострадала. После операции его ждет 2-3 месяца восстановительного лечения, после чего он сможет вернуться к своему любимому спорту - лыжным гонкам по пересеченной местности.
Обязанности Рехемаа временно будет исполнять действующий руководитель Эстонского лыжного союза Кристьян Колл.