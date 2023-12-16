Как РФ пытается повлиять на исход выборов в парламент Сербии

Информация об этом была лишь вскользь упомянута в местных СМИ. А сербская гостелекомпания РТС даже утверждала, что речь идет о российском газе. На фото с церемонии открытия, использованных в публикациях ряда газет, представитель ЕС был полностью заслонен президентом Сербии Александаром Вучичем.

То, как на самом деле это работает, было недавно продемонстрировано на открытии нового трубопровода из Болгарии в Сербию. Со следующего года по нему будет поступать газ из Азербайджана. Из 85 млн евро, необходимых для реализации проекта, ЕС выделил кандидату на вступление в Евросоюз Сербии 75 млн: 50 млн в качестве дотации и 25 млн в виде кредитов под низкие проценты.

Подобные тезисы ежедневно звучат в сербских СМИ, зацикленных на России. Два российских госСМИ - Sputnik Serbia и RT Balkan, которые имеют большие редакции в Белграде и отсюда же вещают на соседей Сербии, - являются мощными проводниками точки зрения Москвы. Многие сербские СМИ широко и, как правило, некритически ее ретранслируют.

В своей книге „Новый мир. Сербия , Россия, Китай - будущее началось“, которая была представлена в Белграде в декабре 2023 года, Кршлянин излагает взгляд на мир, популярный среди широких слоев сербского населения. В книге содержится, например, такое высказывание: „Подобно Христу, Россия ведет войну за спасение мира“. Или еще: „Есть только две возможности - победа России или уничтожение человечества“.

63-летний политик и дипломат Владимир Кршлянин на протяжении десятилетий является одним из самых известных сторонников тесного сотрудничества между его родной Сербией и Россией. Он был одним из высокопоставленных функционеров Социалистической партии Сербии президента Слободана Милошевича, в защиту которого выступал в Гааге на заседаниях Международного трибунала по бывшей Югославии.

В воскресенье, 17 декабря, в Сербии пройдут досрочные парламентские выборы , а также будут избраны мэры более 60 городов и поселков, которые ушли в отставку после назначения выборов в парламент.

Россия предпринимает все возможное, чтобы привязать Сербию к себе, указывают наблюдатели. Именно поэтому, по их мнению, Москва и российские госСМИ всячески поддерживают Вучича. Как это происходит, можно было увидеть несколько дней назад, взглянув, например, на заголовок передовицы в белградской газете Informer, которая считается рупором Вучича: „За лживой оппозицией стоят иностранные посольства и Сорос (американский инвестор и филантроп Джордж Сорос. - Ред.)“.

В публикации утверждалось, что об этом узнала RT. Придерживающийся правонационалистических позиций журнал Pecat опубликовал в своем последнем номере большой портрет министра иностранных дел России Сергея Лаврова с цитатой „Я забочусь о сербах“.

Особенно сильно критикуется Германия

Многие сербские масс-медиа увлечены темой братства по оружию с Россией во время Первой и Второй мировых войн. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко - постоянный гость сербских СМИ - утверждает, что Запад действует в Косово и в Украине по одной и той же схеме.

Вопрос Косово сообща представляется российскими и сербскими СМИ как туз в рукаве Белграда: Россия (и Китай), как следует из таких публикаций, являются в Совете Безопасности ООН гарантами того, что Белград и далее может продолжать претендовать на Косово, которое населено почти только албанцами и отделилось от Сербии. В противоположность этому Запад якобы хочет раз и навсегда отсоединить этот бывший сербский край от Белграда.

В ходе избирательной кампании в Сербии Россия также позиционирует себя в качестве реальной альтернативы Западу. „Западные хозяева НАТО переходят в тотальное наступление и приказывают Сербии окончательно встать на колени и сдаться“, - написал несколько дней назад Sputnik Serbia. И огромное число местных СМИ растиражировали эту публикацию.