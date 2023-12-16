Ева-Лотта Кийбус о трудном годе: он дал мне время как следует подумать о том, почему, для чего и как действовать дальше

„Последний год был чрезвычайно сложным и трудным. В феврале мне диагностировали стрессовый перелом обеих моих голеней. Ради восстановления мне пришлось полностью прекратить тренировки на 2 месяца“, - написала Кийбус в социальных сетях. „Время шло, желание вернуться и ожидания увеличивались. По возвращении к тренировкам я стала стараться слишком сильно, слишком быстро и дала возможность эмоциям управлять моими решениями, а я не прислушивалась к своему телу. К августу боль вернулась. И это означало ещё одну паузу, после которой придётся всё начинать сначала. В дополнение к физическому ухудшению формы появилась глубокая неуверенность в себе и душевный спад“.

„Это дало мне возможность как следует подумать о том, зачем, для чего и как действовать дальше. Что дальше? Ответ на этот вопрос пришел сразу же, без всяких сомнений! Еще столько всего предстоит сделать впереди“, - продолжает фигуристка. „Основной целью стало привести себя в форму, не получив повторной травмы. Этот подход более долгосрочный, но требует больше времени. Поэтому мне пришлось на время отказаться от соревнований“.

Кийбус добавила, что любит спорт и фигурное катание, но это также предполагает преодоление трудностей. „И я верю, что смогу справиться, поскольку, вернувшись на лед, я вносила свой вклад неделю за неделей и каждый день посвящала себя тренировкам. Со мной сильная и мотивированная команда, с которой я смогу достичь своих целей“.

Поскольку Кийбус не выступала в этом сезоне, она не была включена в состав сборной на чемпионат Европы, который состоится в Каунасе в январе. „Поскольку я не участвовала в соревнованиях, я не могу быть разочарованной. Это было логичное решение. Есть определенные квалификационные правила, чтобы попасть на чемпионат Европы“, - сказала Кийбус в интервью Delfi.