Американец, который на протяжении многих лет участвовал в Simple Session, погиб в результате несчастного случая

36-летний американец участвовал в соревнованиях по экстремальным видам спорта Simple Session в Таллинне с 2015 по 2022 год. Согласно некрологу Simple Session, Джонсон погиб в дорожно-транспортном происшествии в своем родном Далласе, когда направлялся в местный скейт-парк. Точные обстоятельства происшествия пока не разглашаются.

„Он был не только талантливым спортсменом, но и очень дружелюбным человеком. Он был скромным человеком и примером для подражания для многих“, — говорится в посте Simple Session, посвященном покойному спортсмену.

Джонсон выступал на соревнованиях в Таллинне восемь лет подряд и завоевал две серебряные медали. На Simple Session он также неоднократно получал награду за лучший трюк.

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