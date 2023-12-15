Немецкий контейнеровоз подвергся атаке в Красном море

В Красном море загорелось судно после воздушного удара из контролируемой мятежниками-хуситами части Йемена. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на осведомленного американского чиновника. Грузовое судно Al Jasrah, шедшее под флагом Либерии, было атаковано либо беспилотником, либо ракетой, сообщает агентство. По данным АР, на судне возник пожар. Агентство привело также данные британской охранной компании Ambrey, сообщившей о падении с судна контейнера.

Обстрел контейнеровоза в Красном море подтвердил представитель управляющей судном немецкой судоходной компании Hapag-Lloyd. Он заявил, что в результате инцидента никто не пострадал и судно продолжило свой путь.

Хуситы угрожают трафику через Красное море

Это уже четвертое судно, которое было атаковано рядом с Йеменом за несколько дней. Так хуситы обстреляли ракетами танкер Ardmore Encounter под флагом Маршалловых островов, заставили под угрозой атак изменить курс грузовое судно Maersk Gibraltar под флагом Гонконга, подбили в Баб-эль-Мандебском проливе противокорабельной ракетой ASCM норвежский танкер Strinda.

Проиранская хуситская группировка „Ансар Аллах“, контролирующая северную часть Йемена, в знак солидарности с террористической организацией ХАМАС ранее пообещала, что будет нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. Трафик через Красное море составляет от 10 до 12% мировых морских перевозок, это 5% мировых объемов транспортировки нефти.