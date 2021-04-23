Рождественская деревня в Нарве впервые будет на Ратушной площади. Горожане переживают: а где парковаться?

По словам члена правления НКО Wildstream и организатора мероприятия Артема Поляка, город во время мероприятия будет чистить снег на улицах, примыкающих к ратушной площади. А где посетители смогут оставить свои автомобили - это выбирать им самим. У организаторов нет возможности сделать специальную парковку для гостей праздника. Действительно, около Ратуши сложно найти место, чтобы оставить на время свою машину даже тогда, когда нет никаких мероприятий.

Артем подтвердил, что было много комментариев от жителей Нарвы, почему выбрали для Рождественской деревни такое место, где сложно парковаться, но он привел в пример Таллинн, в котором праздничный городок находится в центре Старого города. „Люди паркуются, где им удобно в городе и идут к Рожественской деревне, а в Нарве есть возможность доехать до ратуши на общественном транспорте, от остановки нужно будет дойти 200 метров, это проще, чем искать место для парковки,“ - сказал Поляк.

Напомним, что площадь перед Ратушей украсят живыми елями, на ней установят четыре домика, один из них - домик Деда Мороза, а в других можно будет купить сладости и посетить кафе. Малыши смогут поиграть с гномами и погладить животных. Мастер-классы пройдут в здании Ратуши. Там же расположатся ремесленники.

„Мы всегда делали Рождественскую деревню открытым мероприятие, у нас не было и нет цели зарабатывать на ней, это культурное событие, но везде урезают бюджет, мы не исключение, поэтому нам придется сделать символическую плату за мастер-классы - два евро, чтобы покрыть расходы на материалы“, - рассказал Артем Поляк.

Рождественская деревня будет открыта с 23 по 26 декабря, с 12:00 до 18:00. А 22 декабря торжественное открытие пройдет с 17:00 до 19:00.

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