ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Авис Утилитас“ обыграл клуб „Кейла“

„Авис Утилитас“, быстро вырвавшись вперед, за полторы минуты до конца первой четверти выигрывал со счетом 21:12. К концу четверти баскетболисты из Кейлы сократили разницу до четырех очков (17:21). За две минуты до конца второй четверти клуб „Кейла“ проигрывал со счетом 37:40, после чего гости совершили рывок 9:0. „Авис Утилитас“ ушел в перерыв выигрывая со счетом 51:39.