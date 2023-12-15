Баскетбол
15.12.2023, 18:30

ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Авис Утилитас“ обыграл клуб „Кейла“

 

В пятницу, 15 декабря, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Кейла“ проиграл дома „Авис Утилитас“ (Рапла) со счетом 75:86.

„Авис Утилитас“, быстро вырвавшись вперед, за полторы минуты до конца первой четверти выигрывал со счетом 21:12. К концу четверти баскетболисты из Кейлы сократили разницу до четырех очков (17:21). За две минуты до конца второй четверти клуб „Кейла“ проигрывал со счетом 37:40, после чего гости совершили рывок 9:0. „Авис Утилитас“ ушел в перерыв выигрывая со счетом 51:39.

К концу третьей четверти „Авис Утилитас“ выигрывал со счетом 69:58. В последней четверти „Кейла“ подобралась на расстояние шести очков (67:73), но сравнять счет не смог.“Авис Утилитас“ вновь сумела увеличить отрыв и сохранила его до конца. В итоге разница в счете составила 11 очков в пользу гостей.

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