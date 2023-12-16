ТЕСТ | Страдаете от похмелья? Проверьте, насколько хорошо вы знаете свой лимит алкоголя

Отмечая Рождество и Новый год, люди иногда склонны перебарщивать с алкоголем. На следующий день они обычно испытывают неприятное похмелье и не могут перестать проклинать себя за какую-то неловкую ситуацию. Проверьте с помощью нашего калькулятора, после скольких бокалов пива или коктейлей уровень алкоголя в вашей крови начинает повышаться до опасного уровня.

Выберите в приведенном ниже калькуляторе, что вы планируете выпить. У каждого напитка указан его объем и содержание алкоголя. Если вы планируете выпить больше одной порции, нажмите еще раз. Калькулятор подсчитает количество выпитого алкоголя. Затем выберите свой пол, вес и количество часов, прошедших с момента употребления первого напитка. Вы можете наблюдать, как с течением времени количество выпитых напитков влияет на содержание алкоголя в крови.



Обратите внимание, что данный алкокалькулятор дает лишь инструкции. На содержание алкоголя в крови влияют разные факторы - то, насколько быстро вы выпиваете алкоголь, принимали ли вы пищу до употребления алкоголя и т. д. Поэтому реакция каждого отдельного человека может отличаться.