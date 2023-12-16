16.12.2023, 18:55
ТЕСТ | Страдаете от похмелья? Проверьте, насколько хорошо вы знаете свой лимит алкоголя(2)
алкогольный калькулятор Delfi
ФОТО: | Pexels
В самом разгаре сезон вечеринок, которые редко обходятся без горячительных напитков. Наш калькулятор алкоголя поможет вам узнать, не превышаете ли вы свой алкогольный лимит, и когда стоит остановиться.
Отмечая Рождество и Новый год, люди иногда склонны перебарщивать с алкоголем. На следующий день они обычно испытывают неприятное похмелье и не могут перестать проклинать себя за какую-то неловкую ситуацию. Проверьте с помощью нашего калькулятора, после скольких бокалов пива или коктейлей уровень алкоголя в вашей крови начинает повышаться до опасного уровня.