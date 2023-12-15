Вот ведь дружба была! Как много лет ивангородский Дед Мороз поздравлял Нарву, а нарвский Санта-Клаус – Ивангород
Много лет в Нарве была традиция - проводить встречу двух зимних волшебников, Деда Мороза и Санты-Клауса. Дед Мороз приходил из России, а Санта из Нарвы ждал его на мосту Дружбы. Они дарили подарки и поздравляли жителей сначала одного, а затем другого приграничного города. Но случился ковид, и в 2019 году традиция ушла в прошлое.
Этой традиции столько много лет, что Лариса Оленина, добровольно ответственная за ее сохранение, даже и не помнит сколько именно. За компанию с Дедом Морозом приходили в эстонский город и руководители Ивангорода. Вместе они направлялись в Нарву, приветствовали горуправу и горсобрание. Затем ехали в какую-нибудь школу или детский сад, где вручали детям сладкие подарки от соседнего города.
Когда поздравления в Нарве завершались, Дед Мороз и Санта-Клаус отправлялись в Ивангород. Там они участвовали в открытии городской Елки. Конечно, дату и время согласовывали заранее. Там зимние волшебники тоже посещали детское учреждение и дарили детям подарки теперь уже от города Нарвы.
И в этот же день сказочные персонажи обменивались подарками, приготовленными для первого новорожденного в следующем году. Эти подарки вручались администрациями города семье с первым рожденным в январе младенцем.
Роль Санта-Клауса исполняли разные актеры. „У нас давно уже сшит костюм, но он служит нам по-прежнему верой и правдой“, - вспоминает Лариса Оленина, организатор встреч двух зимних волшебников.
„Это была теплая традиция, но во время ковида невозможно было сделать обмен подарками, поэтому мы обменивались видеофильмами, - рассказывает Лариса Оленина. - Наш Санта-Клаус объезжал все знаковые места города: елки, красивые объекты, он садился на тренировочный велосипед на Променаде, чтобы увидеть Ивангород и передать привет. Мы записывали поздравления ивангородцам от мэра Нарвы и от председателя горсобрания. Точно такой же фильм для нас снимал Ивангород“.
Эти видеопоздравления выставлялись в соцсетях и на городских сайтах, и люди могли, по словам Олениной, чувствовать дружеское дыхание двух берегов.
Теперь, по понятным причинам, эта традиция ушла в прошлое. Но Лариса Оленина не может ничего не придумывать на Новый год. Она рассказала, что в прошлом году они записали поздравительное видео для жителей Нарвы, а в этом году придумали провести 15 декабря концерт национальных обществ „Мы живем под одним небом“, на котором будут переданы права от Года движения Году культурного богатства. На сцене ДК „Ругодив“ встретятся Йыулувана, Санта-Клаус и Дед Мороз.