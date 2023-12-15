Вот ведь дружба была! Как много лет ивангородский Дед Мороз поздравлял Нарву, а нарвский Санта-Клаус – Ивангород

Этой традиции столько много лет, что Лариса Оленина, добровольно ответственная за ее сохранение, даже и не помнит сколько именно. За компанию с Дедом Морозом приходили в эстонский город и руководители Ивангорода. Вместе они направлялись в Нарву, приветствовали горуправу и горсобрание. Затем ехали в какую-нибудь школу или детский сад, где вручали детям сладкие подарки от соседнего города.

Когда поздравления в Нарве завершались, Дед Мороз и Санта-Клаус отправлялись в Ивангород. Там они участвовали в открытии городской Елки. Конечно, дату и время согласовывали заранее. Там зимние волшебники тоже посещали детское учреждение и дарили детям подарки теперь уже от города Нарвы.

И в этот же день сказочные персонажи обменивались подарками, приготовленными для первого новорожденного в следующем году. Эти подарки вручались администрациями города семье с первым рожденным в январе младенцем.

Роль Санта-Клауса исполняли разные актеры. „У нас давно уже сшит костюм, но он служит нам по-прежнему верой и правдой“, - вспоминает Лариса Оленина, организатор встреч двух зимних волшебников.

„Это была теплая традиция, но во время ковида невозможно было сделать обмен подарками, поэтому мы обменивались видеофильмами, - рассказывает Лариса Оленина. - Наш Санта-Клаус объезжал все знаковые места города: елки, красивые объекты, он садился на тренировочный велосипед на Променаде, чтобы увидеть Ивангород и передать привет. Мы записывали поздравления ивангородцам от мэра Нарвы и от председателя горсобрания. Точно такой же фильм для нас снимал Ивангород“.

Эти видеопоздравления выставлялись в соцсетях и на городских сайтах, и люди могли, по словам Олениной, чувствовать дружеское дыхание двух берегов.