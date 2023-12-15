ГАЛЕРЕЯ | Обсуждает вся Литва: в Вильнюсском районе полицейский застрелил женщину

Жительница Вильнюсского района, которая не пожелала назвать свое имя, рассказала, что погибшая несколько лет назад остановила автомобиль, на котором ехала свидетель и ее тетя.

В четверг эту трагедию прокомментировал генкомиссар Ренатас Пожела. Он сказал , что иногда клиенты полиции гибнут. Генкомиссар сказал, что встречался с двумя полицейскими, которые были на месте происшествия, обещал им всестороннюю помощь, но подробно комментировать происшествие не стал. Заговорил не только генкомиссар, но и люди, которые раньше сталкивались с застреленной женщиной, сообщают журналисты LNK.

Вильнюсская полиция начала расследование по факту убийства и злоупотребления служебным положением. Выяснилось, что полицию вызывала сама женщина, она заявила, что ее дом окружила ненастоящая полиция. Она требовала прислать полицейских, поскольку ее пытаются убить. Сообщается, что помощь вызывал и сын женщины.

По предварительным данным, полицейский сначала стрелял по ногам, женщина упала, но потом встала и с ножом бросилась на полицейского. Тогда полицейский стрелял в руки, но и это женщину не остановило.После этого полицейский еще раз прицелился в руку женщины, но попал в живот.

По данным полиции, было сделано 5 выстрелов, один стал смертельным. Женщина скончалась на месте происшествия. Порталу Delfi удалось выяснить, что женщина (1972 г.р.) лопатой нанесла травмы врачам - била по рукам, одному из стражей порядка она пырнула ножом в ногу.

По предварительным данным, полицейские применили весь возможный арсенал спецсредств, чтобы ее остановить и успокоить: слезоточивый газ, электрошокер Taser (4 раза), но женщина никак на это не реагировала. Поскольку жизни коллеги угрожала опасность (пациентка бежала к ней с ножом в руках), полицейский применил служебное оружие.

Когда приехала полиция, женщина пришла в неистовство, схватила нож и бросилась на полицейских.

Полиция информировала, что в 14.17 о помощи попросили врачи скорой помощи. В Юодшиляй ( Вильнюс ский район) на врачей нападала агрессивная женщина, у которой начались проблемы со здоровьем. Женщина лопатой била по автомобилю скорой, той же лопатой била и врачей.

„Когда мы остановились, она стала бить автомобиль, мы вышли, спросили, что она делает. Тогда она схватила тетю за волосы и долго таскала ее, нам никак не удавалось вырваться, я не могла разжать ее руки“, – рассказала LNK женщина.

Помог женщинам подоспевший на помощь мужчина, женщины вырвались и убежали, но этим все не закончилось.

„Тогда было повреждено много автомобилей, на всех, которые не успели уехать, она сломала дворники, зеркала. Мы вызвали полицию, выяснилось, что кто-то уже звонил в полицию, приехала полиция и никак не могла успокоить эту женщину, только вчетвером полицейские с трудом ее усмирили и передали врачам скорой. Врачи скорой сказали, что женщину недавно выпустили из психиатрической больницы, дома она не принимает лекарства, поэтому с ней такое и происходит“, – рассказала свидетель, которой агрессивная женщина поцарапала шею. Пострадавшая сказала, что после этого состоялся суд, владельцы поврежденных авто требовали компенсаций.

„Она была очень сильной, очень. Ее невозможно было остановить, не виноваты ни полицейские, ни мы, кто попался у нее на пути. Просто так бывает с больными психическими заболеваниями, эти люди бывают очень сильными, мы столкнулись с этим“, – заметила она.

Пожела прокомментировал происшествие в четверг. Он сказал, что подробно говорить не может об этом деле, таково распоряжение прокурора.

Свидетель говорила, что покойную однажды усмиряла полиция, но комиссар предоставил иную информацию.

„У нас не было такой информации, эта женщина не была клиентом полиции... Это, вероятно, осложнило всю ситуацию“, – сказал Пожела. Главный вопрос, – почему врачи приехали раньше полиции.

„Этот вопрос оценивают в ходе расследования. Могу сказать только, что на все звонки и сообщения полиция реагировала. Должным ли образом, своевременно ли, ответит расследование“, – заметил генкомиссар.

Специалисты Единого центра помощи сообщили, что сын, вызывавший помощь, просил прислать и полицию и врачей.