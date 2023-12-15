Правда ли, что на Таймс-сквер появилась реклама программы с заголовком „С Киевом всё кончено“?

Political Briefing — это еженедельный подкаст , выпускаемый CNN. Его ведёт политический обозреватель телеканала Дэвид Чэлиан , а сам подкаст посвящён внутренней политике США. Вот темы последних выпусков: бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и предвыборная гонка ( 8 декабря ); ситуация в Демократической партии США перед выборами ( 1 декабря ); разговор о роли медиа в политике ( 24 ноября ); праймериз в штате Нью-Гэмпшир ( 17 ноября ); социологические опросы и шансы демократических кандидатов на праймериз ( 10 ноября ). Среди более ранних осенних эпизодов также не удалось обнаружить выпусков, полностью посвящённых войне в Украине. Кроме того, представитель CNN сообщил агентству France Presse, что телекомпания не имеет никакого отношения к разошедшемуся в соцсетях видеоролику.

Видео о скором конце Киева и успехах России появилось на фоне сообщений о разногласиях между украинским политическим и военным руководством, а также после многочисленных статей в американских СМИ о неудавшемся контрнаступлении Украины.

9 декабря в Telegram рассказали, что на экране в Нью-Йорке показывают рекламу программы Political Briefing телеканала CNN. На видео, сопровождающем публикации, мелькают заголовки про конец Киева и продвижение российских войск. В конце — анонс самого шоу. Об этом, в частности, написали Telegram-каналы „ Nе.Сахар “ (254 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Соловьёв “ (253 000), „ Путин в Telegram “ (158 000), „ Шейх Тамир “ (154 000) и „ Украина.ру “ (125 000).

Наконец, Таймс-сквер — одно из самых людных мест в Нью-Йорке и популярный объект среди туристов. В числе других достопримечательностей видео с нью-йоркской площади непрерывно транслируется на сайте EarthCam. „Проверено“ посмотрело эфиры на этом портале за последнюю неделю и не увидело ролик с рекламой подкаста CNN на медиафасаде. Можно сделать вывод, что авторы фейка, как и в предыдущих случаях, цифровым методом наложили изображение либо на размещённый ранее в открытом доступе ролик, либо на специально снятое видео с медиафасадом на Таймс-сквер.

Наиболее раннее упоминание фейкового ролика мы обнаружили в Telegram-канале „Олеся Лосева“ (46 000 просмотров), где пост с ним был опубликован 9 декабря в 12:01 по московскому времени. Этот Telegram-канал уже не раз упоминался „Проверено“ в разборах фейков.

Таким образом, перед нами очередной фейк из серии изображений, цель которых — показать разочарование США в президенте Украины или в целом в помощи этой стране. CNN и компания — владелец экрана отрицают, что такой ролик имеет к ним отношение. Никаких следов подобной рекламы за пределами прокремлёвских Telegram-каналов и других подобных ресурсов обнаружить не удалось.

Итог: Фейк