Правда ли, что на Таймс-сквер появилась реклама программы с заголовком „С Киевом всё кончено“?
В начале декабря 2023 года в соцсетях распространился ролик, который якобы показали в центре Нью-Йорка. На видео присутствовали фразы „С Киевом всё кончено“ и „Остановятся ли русские или пойдут дальше?“. Мы проверили подлинность этой записи.
9 декабря в Telegram рассказали, что на экране в Нью-Йорке показывают рекламу программы Political Briefing телеканала CNN. На видео, сопровождающем публикации, мелькают заголовки про конец Киева и продвижение российских войск. В конце — анонс самого шоу. Об этом, в частности, написали Telegram-каналы „Nе.Сахар“ (254 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Соловьёв“ (253 000), „Путин в Telegram“ (158 000), „Шейх Тамир“ (154 000) и „Украина.ру“ (125 000).
Видео о скором конце Киева и успехах России появилось на фоне сообщений о разногласиях между украинским политическим и военным руководством, а также после многочисленных статей в американских СМИ о неудавшемся контрнаступлении Украины.
Political Briefing — это еженедельный подкаст, выпускаемый CNN. Его ведёт политический обозреватель телеканала Дэвид Чэлиан, а сам подкаст посвящён внутренней политике США. Вот темы последних выпусков: бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и предвыборная гонка (8 декабря); ситуация в Демократической партии США перед выборами (1 декабря); разговор о роли медиа в политике (24 ноября); праймериз в штате Нью-Гэмпшир (17 ноября); социологические опросы и шансы демократических кандидатов на праймериз (10 ноября). Среди более ранних осенних эпизодов также не удалось обнаружить выпусков, полностью посвящённых войне в Украине. Кроме того, представитель CNN сообщил агентству France Presse, что телекомпания не имеет никакого отношения к разошедшемуся в соцсетях видеоролику.
Здание, на котором якобы была размещена реклама подкаста, действительно, находится на Таймс-сквер в Нью-Йорке, это фасад отеля New York Marriott Marquis. Ранее в российских Telegram-каналах неоднократно публиковались ролики о медиафасаде на том же здании: например, о рекламе с фразой „Zelensky is peace duke“ и об изображении, сравнивающем Зеленского с чёрной дырой.
Размещением рекламы на New York Marriott Marquis занимается компания Silvercast Media. Её представитель заявил AFP, что видео с рекламой CNN, показанное в вирусном ролике, — фейк.
Наконец, Таймс-сквер — одно из самых людных мест в Нью-Йорке и популярный объект среди туристов. В числе других достопримечательностей видео с нью-йоркской площади непрерывно транслируется на сайте EarthCam. „Проверено“ посмотрело эфиры на этом портале за последнюю неделю и не увидело ролик с рекламой подкаста CNN на медиафасаде. Можно сделать вывод, что авторы фейка, как и в предыдущих случаях, цифровым методом наложили изображение либо на размещённый ранее в открытом доступе ролик, либо на специально снятое видео с медиафасадом на Таймс-сквер.
Наиболее раннее упоминание фейкового ролика мы обнаружили в Telegram-канале „Олеся Лосева“ (46 000 просмотров), где пост с ним был опубликован 9 декабря в 12:01 по московскому времени. Этот Telegram-канал уже не раз упоминался „Проверено“ в разборах фейков.
Таким образом, перед нами очередной фейк из серии изображений, цель которых — показать разочарование США в президенте Украины или в целом в помощи этой стране. CNN и компания — владелец экрана отрицают, что такой ролик имеет к ним отношение. Никаких следов подобной рекламы за пределами прокремлёвских Telegram-каналов и других подобных ресурсов обнаружить не удалось.
Итог: Фейк