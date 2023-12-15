ПОДКАСТ | О сексуальной жизни в эстонских тюрьмах

00:55 Когда, за что и как долго сидел Андрес?

2:20 „В 16 лет жизнь повернула так, что по сравнению с этим американские горки — это детский лепет“

4:36 Почему Андреса переводили в разные тюрьмы

5:17 Когда в Эстонии перешли от лагерного типа к камерному

6:17 Отличия между тюрьмами лагерного типа и камерного

8:35 „Там же все психопаты“

9:05 „Одну и ту же рожу видишь каждый день“

10:00 Сексуальные контакты в тюрьмах: что было разрешено, можно ли было мастурбировать, был ли свод правил?

10:56 „Мне 35 лет, я уже 15 сижу, ты меня будешь учить?“

11:14 Тюремная легенда

11:45 Как себя ощущали уголовники в тюрьме и как справлялись с нерастраченной сексуальной энергией?

12:00 Как в тюрьмах разного типа происходила мастурбация?

12:25 „На воле мастурбация — это идти по пути наименьшего сопротивления“

13:40 „Если ты в тюрьме будешь об ЭТОМ говорить, тебя просто сожрут“

14:20 Все понимают, что каждый мужчина это делает

15:10 „Пришел амфетамин, люди заваривали его как чай“

17:35 „Когда наркотики приходили, это был дрочепраздник“

19:05 „При амфетамине никак не кончить“

21:45 О том, как заключенные общаются с супругами во время отсидки. Сейчас и раньше

23:05 „Я за 17 лет ни разу не ходил на длительную свиданку“

26:25 „Иногда женщины сами лезут в это, потому что думают, что так интереснее и ищут преступников“

26:20 Как заключенные выходили на связь с женщинами вне тюрьмы

27:35 „Были определенные стандартные поступки, которые сразу надо было сделать, чтобы понравиться женщине“

31:05 „Надо понимать, что там есть специалисты-манипуляторы“

32:10 Для чего зеку жена?

33:37 „В замкнутом пространстве у тебя есть время, чтобы начать думать“

35:30 Рассуждаем, зачем ждулям нужны зеки

38:06 Вступают ли заключенные в гомосексуальные отношения в тюрьме?

38:57 Кто такой „опущенный“?

41:47 Кто такой „крыса“ согласно тюремным понятиям?

45:45 Что делали с „опущенным“?

46:21 „Человека хотели опустить, а он просто взял и убил“

47:50 Раньше опущенные были в отдельной комнате, а как теперь?

50:05 Есть ли сленг для описания терминов, связанных с сексом?

51:56 Про уважение к женщинам среди зеков