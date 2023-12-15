ПОДКАСТ | О сексуальной жизни в эстонских тюрьмах(27)
Тема шестого выпуска подкаста „Поехали ко мне“ — секс и сексуальная жизнь в эстонских тюрьмах. В гостях Андрес Сарапуу, отсидевший в нескольких эстонских тюрьмах в общей сложности 17 лет. Ныне автор книг и блога, он рассказывает о том, как в заключении люди проявляют свою сексуальность, как к этому относятся сокамерники, об общении со „ждулями“ и отношениях с женщинами.
Если есть желание узнать о тюремной жизни в подробностях, вы можете приобрести книги Андреса на русском языке здесь.
„Поехали ко мне“ — это открытый разговор на темы, которые зачастую обсуждать стесняются. Это подкаст, в котором мы раскрываем тему секса в Эстонии через истории наших гостей.
Особенности отечественного дейтинга, секс-профессии, оргии и тайные фетиши — смело и без стеснения мы обсуждаем самые табуированные темы. Насколько интимная жизнь жителей нашей страны на самом деле насыщенна и многогранна? Главная цель подкаста — изучить все стороны сексуальной культуры Эстонии. Ведущие подкаста — журналисты RusDelfi Мария Шевчук и Артур Изумрудов.
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